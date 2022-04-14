В обстрелянном Украиной поселке под Брянском повреждены 100 домов

15 апреля 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Около 100 домов в поселке Климово получили повреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово под Брянском, два дома сгорели полностью. Такие итоги огласил губернатор региона Александр Богомаз. «Туда прилетело девять снарядов… Два дома сгорели полностью и около 100 домов нанесен ущерб различной степени тяжести», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». По его словом, стрелявшие по поселку «знали, куда стреляли, и стреляли они по жилому сектору». 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов в поселке Климово пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов. Белгородские власти решили эвакуировать жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. В Климовском районе Брянской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по Киеву, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово под Брянском, два дома сгорели полностью. Такие итоги огласил губернатор региона Александр Богомаз. «Туда прилетело девять снарядов… Два дома сгорели полностью и около 100 домов нанесен ущерб различной степени тяжести», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». По его словом, стрелявшие по поселку «знали, куда стреляли, и стреляли они по жилому сектору». 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов в поселке Климово пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов. Белгородские власти решили эвакуировать жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. В Климовском районе Брянской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по Киеву, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.