Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Об этом сообщается на официальном сайте банка. Теперь минимальная ставка составляет 17,9%.

«Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту для всех категорий заемщиков составит 17,9%», — сообщается на официальном сайте Сбербанка.

В конце февраля Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это был абсолютны рекорд — в последний раз так резко ставка поднималась в декабре 2014 года, когда она достигла 17%. В связи с этим власти решили дополнительно проиндексировать выплаты для россиян, передает РАПСИ. Затем ключевая ставка начала снижаться и потребкредиты стали выдавать по 19,9%, уточняет Nation News.

Повышение ключевой ставки произошло на фоне начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Затем она начала опускаться и сейчас составляем 14%, сообщает «Национальная служба новостей».