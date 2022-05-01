В Британии предрекли разделение мира на два враждующих блока

01 мая 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Противостояние между Россией и США может расколоть весь мир, считает Лиам Халлиган Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ближайшее время мир может разделиться на два враждующих экономических блока. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Telegraph Лиам Халлиган в своей авторской колонке. «События в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами. Новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации. Очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней», — написал Халлиган. Ранее президент России Владимир Путин поручил составить список недружественных стран. В него вошли государства, которые ввели против России экономические санкции. Президент запретил экспортировать в эти страны часть российского сырья. Путин также дал поручение усложнить выезд в РФ для граждан недружественных стран. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В ближайшее время мир может разделиться на два враждующих экономических блока. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Telegraph Лиам Халлиган в своей авторской колонке. «События в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами. Новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации. Очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней», — написал Халлиган. Ранее президент России Владимир Путин поручил составить список недружественных стран. В него вошли государства, которые ввели против России экономические санкции. Президент запретил экспортировать в эти страны часть российского сырья. Путин также дал поручение усложнить выезд в РФ для граждан недружественных стран.