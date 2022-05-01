В Британии предрекли разделение мира на два враждующих блока

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Противостояние между Россией и США может расколоть весь мир, считает Лиам Халлиган Фото:
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В ближайшее время мир может разделиться на два враждующих экономических блока. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Telegraph Лиам Халлиган в своей авторской колонке.

«События в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами. Новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации. Очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней», — написал Халлиган.

Ранее президент России Владимир Путин поручил составить список недружественных стран. В него вошли государства, которые ввели против России экономические санкции. Президент запретил экспортировать в эти страны часть российского сырья. Путин также дал поручение усложнить выезд в РФ для граждан недружественных стран.

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В ближайшее время мир может разделиться на два враждующих экономических блока. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Telegraph Лиам Халлиган в своей авторской колонке. «События в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами. Новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации. Очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней», — написал Халлиган. Ранее президент России Владимир Путин поручил составить список недружественных стран. В него вошли государства, которые ввели против России экономические санкции. Президент запретил экспортировать в эти страны часть российского сырья. Путин также дал поручение усложнить выезд в РФ для граждан недружественных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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