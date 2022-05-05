Путин обсудил с премьером Израиля эвакуацию людей с «Азовстали»

05 мая 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Путин обсудил с Беннетом важность эвакуации мирных граждан с территории завода в Мариуполе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ситуацию на мариупольском заводе «Азовсталь». В частности, эвакуацию мирных жителей, которых удерживают украинские националисты, сообщается на сайте Кремля. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного креста эвакуации с территории завода „Азовсталь“ мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований. Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц», — указано в сообщении на сайте Кремля. Путин поздравил Беннета и жителей Израиля с национальным праздником — Днем независимости. Также политики обсудили значения 9 мая и победу СССР на фашисткой Германией для РФ и Израиля. Кроме этого, Путин и Беннет согласились развивать дружественные отношения между странами. В апреле, в ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Оставшиеся националисты забаррикадировались на предприятии «Азовсталь». Планировался штурм завода, однако Путин отменил приказ, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами. Оставшиеся на предприятии боевики просили обменять 15 гражданских на тонну продуктов и лекарства. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ситуацию на мариупольском заводе «Азовсталь». В частности, эвакуацию мирных жителей, которых удерживают украинские националисты, сообщается на сайте Кремля. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного креста эвакуации с территории завода „Азовсталь“ мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований. Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц», — указано в сообщении на сайте Кремля. Путин поздравил Беннета и жителей Израиля с национальным праздником — Днем независимости. Также политики обсудили значения 9 мая и победу СССР на фашисткой Германией для РФ и Израиля. Кроме этого, Путин и Беннет согласились развивать дружественные отношения между странами. В апреле, в ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Оставшиеся националисты забаррикадировались на предприятии «Азовсталь». Планировался штурм завода, однако Путин отменил приказ, чтобы избежать жертв среди мирного населения, которое удерживается националистами. Оставшиеся на предприятии боевики просили обменять 15 гражданских на тонну продуктов и лекарства.