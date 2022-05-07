Блинкен обвинил Россию в искажении истории

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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
Россия искажает историю для оправдания спецоперации, считает Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в искажении истории для оправдания специальной операции на Украине. Об этом он заявил в письменном обращении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

По словам Блинкена, российское руководство «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной операции на Украине. Европа, по мнению главы Госдепа, должна усилить решимость в противостоянии тем, «кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций».

Ранее сенатор США Рэнд Пол заявлял, что правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории. В частности, Пол назвал фейком заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что санкции, вводимые Западом, направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в искажении истории для оправдания специальной операции на Украине. Об этом он заявил в письменном обращении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе. По словам Блинкена, российское руководство «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной операции на Украине. Европа, по мнению главы Госдепа, должна усилить решимость в противостоянии тем, «кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций». Ранее сенатор США Рэнд Пол заявлял, что правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории. В частности, Пол назвал фейком заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что санкции, вводимые Западом, направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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