Блинкен обвинил Россию в искажении истории

07 мая 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Россия искажает историю для оправдания спецоперации, считает Энтони Блинкен Фото: president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в искажении истории для оправдания специальной операции на Украине. Об этом он заявил в письменном обращении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе. По словам Блинкена, российское руководство «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной операции на Украине. Европа, по мнению главы Госдепа, должна усилить решимость в противостоянии тем, «кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций». Ранее сенатор США Рэнд Пол заявлял, что правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории. В частности, Пол назвал фейком заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что санкции, вводимые Западом, направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в искажении истории для оправдания специальной операции на Украине. Об этом он заявил в письменном обращении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе. По словам Блинкена, российское руководство «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной операции на Украине. Европа, по мнению главы Госдепа, должна усилить решимость в противостоянии тем, «кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций». Ранее сенатор США Рэнд Пол заявлял, что правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории. В частности, Пол назвал фейком заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что санкции, вводимые Западом, направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».