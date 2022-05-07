Блинкен обвинил Россию в искажении истории

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в искажении истории для оправдания специальной операции на Украине. Об этом он заявил в письменном обращении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе.
По словам Блинкена, российское руководство «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной операции на Украине. Европа, по мнению главы Госдепа, должна усилить решимость в противостоянии тем, «кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций».
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что санкции, вводимые Западом, направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в искажении истории для оправдания специальной операции на Украине. Об этом он заявил в письменном обращении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе. По словам Блинкена, российское руководство «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной операции на Украине. Европа, по мнению главы Госдепа, должна усилить решимость в противостоянии тем, «кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций». Ранее сенатор США Рэнд Пол заявлял, что правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории. В частности, Пол назвал фейком заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей. Российский лидер также отмечал, что санкции, вводимые Западом, направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».