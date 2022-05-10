10 мая 2022

ТАСС: СБ ООН проведет 12 мая заседание по гумситуации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, оон
Заседание СБ ООН пройдет 12 мая в первой половине дня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совет Безопасности ООН планирует провести 12 мая заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники во всемирной организации.

«Заседание пройдет в первой половине дня в четверг», — сказал источник. Другой источник агентства подтвердил намерения о проведении консультаций Совбеза 12 мая.

Ранее сообщалось, что Россия отказывается участвовать в спецсессии Совета ООН по правам человека, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Совет Безопасности ООН планирует провести 12 мая заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники во всемирной организации. «Заседание пройдет в первой половине дня в четверг», — сказал источник. Другой источник агентства подтвердил намерения о проведении консультаций Совбеза 12 мая. Ранее сообщалось, что Россия отказывается участвовать в спецсессии Совета ООН по правам человека, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...