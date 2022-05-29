29 мая 2022

В России увеличилось количество городов-миллионников

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Количество городов-миллионников в РФ выросло до 16, сообщает Росстат Фото:

Четыре города пополнили список городов-миллионников России. Об этом сообщили в Росстате.

«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников», — сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата. Уточняется, что теперь в России 16 городов, численность населения которых превышает миллион человек.

Ранее сообщалось, что мэр Перми Алексей Демкин заявил о том, что город сохранил за собой статус миллионника по итогам переписи населения 2021 года. Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный объяснил, почему город не становится миллионником.

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Четыре города пополнили список городов-миллионников России. Об этом сообщили в Росстате. «Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников», — сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата. Уточняется, что теперь в России 16 городов, численность населения которых превышает миллион человек. Ранее сообщалось, что мэр Перми Алексей Демкин заявил о том, что город сохранил за собой статус миллионника по итогам переписи населения 2021 года. Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный объяснил, почему город не становится миллионником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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