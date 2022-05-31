В России запустили новый проект для помощи беженцам Донбасса

Беженцы смогут узнать о мерах господдержке и ходе восстановления Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В России запустили информационную площадку для беженцев с Донбасса, с помощью которых те могут узнать о мерах господдержки и помощи эвакуированным. Об этом сообщил заместитель полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба. Узнать всю необходимую информацию беженцы могут в telegram-канале, на сайте будемжить.рф и одноименном сообществе в соцсети «Вконтакте».

«На данный момент один из самых малоинформированных слоев населения — беженцы, важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом. В этой части Владимир Устинов (полпред президента РФ в ЮФО, прим. URA.RU) выступил с поддержкой инициативы самих беженцев по созданию площадок, где смогут донести проверенную и, главное, полезную информацию», — приводит слова Владимира Гурбы ТАСС.

Информацию о мерах поддержке, а также о ходе восстановления Донбасса, беженцы смогут получить на сайте будемжить.рф, а также в одноименных telegram-каналах и сообществе в соцсети «Вконтакте». По словам Гурбы, полпред также поручил органам власти в ЮФО поддержать эту инициативу. Настроить работу проекта в цифровой плоскости помогла компания «Диалог».

Для беженцев также был запущен чат-бот . Благодаря ему они смогут получить необходимые контакты и ответы на вопросы. Кроме того, с помощью бота беженцы с Донбасса могут попробовать разыскать своих земляков.

Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей. В апреле правительство РФ увеличило финансирование на данные выплаты, передает RT.

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