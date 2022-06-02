Пенсионный фонд ускорит выплаты многодетным семьям

02 июня 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Многодетные семьи начнут быстрее получать пособия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионный фонд России (ПФР) ускорит выплаты многодетным семьям с помощью сотрудничества с органами социальной защиты населения. Об этом сообщается на официальном сайте ПФР. «Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях. Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты сведения о многодетных будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия», — говорится в заявлении ПФР. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости поднять выплаты многодетным семьям. Также глава государства поддержал идею о возвращении почетного звания «Мать-героиня», пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Пенсионный фонд России (ПФР) ускорит выплаты многодетным семьям с помощью сотрудничества с органами социальной защиты населения. Об этом сообщается на официальном сайте ПФР. «Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях. Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты сведения о многодетных будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия», — говорится в заявлении ПФР. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости поднять выплаты многодетным семьям. Также глава государства поддержал идею о возвращении почетного звания «Мать-героиня», пишет RT.