Пенсионный фонд ускорит выплаты многодетным семьям

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Многодетные семьи начнут быстрее получать пособия Фото:

Пенсионный фонд России (ПФР) ускорит выплаты многодетным семьям с помощью сотрудничества с органами социальной защиты населения. Об этом сообщается на официальном сайте ПФР.

«Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях. Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты сведения о многодетных будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия», — говорится в заявлении ПФР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости поднять выплаты многодетным семьям. Также глава государства поддержал идею о возвращении почетного звания «Мать-героиня», пишет RT.

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Пенсионный фонд России (ПФР) ускорит выплаты многодетным семьям с помощью сотрудничества с органами социальной защиты населения. Об этом сообщается на официальном сайте ПФР. «Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях. Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты сведения о многодетных будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия», — говорится в заявлении ПФР. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости поднять выплаты многодетным семьям. Также глава государства поддержал идею о возвращении почетного звания «Мать-героиня», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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