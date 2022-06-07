«Мегалайн» готов построить объекты Light Industrial в Петербурге

Компания «Мегалайн» собирается построить IT-кластеры и объекты легкой промышленности (Light Industrial) в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал бизнесмен Евгений Пригожин. Напомним, компания подписала соглашение на реализацию проектов на 236 миллиардов рублей в рамках ПМЭФ-2021.
«Мы полностью выполнили все условия, которые поставил перед нами город. Компания „Мегалайн“ готова приступить к строительству объектов Light Industrial для малого и среднего бизнеса и созданию IT-кластеров в рамках подписанных соглашений», — заявил он.
Проект предполагает, что их построят на месте захламленной территории в Приморском районе Санкт-Петербурга. Помимо IT-кластера там появятся музей Дамбы, гостиницы и благоустроенная набережная. При реализации проекта «Горской» появится 17,5 тысяч рабочих мест, из них 8 тысяч вакансий будут для программистов и IT-специалистов.
Планируется, что заброшенная территория бывшей стройплощадки Горская изменится уже в 2025 году, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ожидается, что в бюджет города и страны после реализации проекта поступят 32 млрд рублей, отмечает издание.
Ранее в России решили разработать новые меры поддержки для IT-специалистов. Госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры распространить льготы для программистов на IT-специалистов, которые работают во всех компаниях, а не только в продающих программное обеспечение. Также для IT-специалистов, зарабатывающих более 200 тысяч рублей, ввели льготную ипотеку. Также сотрудникам этой сферы с высшим образованием будут предоставлять отсрочку от армии.
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Компания «Мегалайн» собирается построить IT-кластеры и объекты легкой промышленности (Light Industrial) в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал бизнесмен Евгений Пригожин. Напомним, компания подписала соглашение на реализацию проектов на 236 миллиардов рублей в рамках ПМЭФ-2021. «Мы полностью выполнили все условия, которые поставил перед нами город. Компания „Мегалайн“ готова приступить к строительству объектов Light Industrial для малого и среднего бизнеса и созданию IT-кластеров в рамках подписанных соглашений», — заявил он. Проект предполагает, что их построят на месте захламленной территории в Приморском районе Санкт-Петербурга. Помимо IT-кластера там появятся музей Дамбы, гостиницы и благоустроенная набережная. При реализации проекта «Горской» появится 17,5 тысяч рабочих мест, из них 8 тысяч вакансий будут для программистов и IT-специалистов. Планируется, что заброшенная территория бывшей стройплощадки Горская изменится уже в 2025 году, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ожидается, что в бюджет города и страны после реализации проекта поступят 32 млрд рублей, отмечает издание. Ранее в России решили разработать новые меры поддержки для IT-специалистов. Госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры распространить льготы для программистов на IT-специалистов, которые работают во всех компаниях, а не только в продающих программное обеспечение. Также для IT-специалистов, зарабатывающих более 200 тысяч рублей, ввели льготную ипотеку. Также сотрудникам этой сферы с высшим образованием будут предоставлять отсрочку от армии.