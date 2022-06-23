РИА: пленный боевик доложил о приказе устроить теракт в Херсоне

24 июня 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Приказ ему передал некий подполковник Александр Колесов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятый в плен штаб-сержант ВСУ Александр Тимко рассказал, как ранее получил от командира приказ совершить теракт в херсонской гостинице «Дилижанс». Приказ ему передал некий подполковник Александр Колесов. «Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле „Дилижанс“ живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я решил провести разведку, чтобы понимать, где и что. Я ходил по улице, наблюдал за движением, за людьми, и вообще что происходит в гостинице», — доложил РИА «Новости» диверсант. После того как он понял, что в гостинице проживали мирные украинцы, Тимко позвонил подполковнику и сказал, что тех людей, о которых тот говорил, на объекте нет. «Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять», — сообщил Тимко. По его словам, после этого ему начали угрожать расправой. Через какое-то время вместе с участниками своей диверсионной группы он сдался российским военным и сложил оружие. Ранее другой пленный боец ВСУ говорил о том, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины расстреливают своих же солдат. Кроме того, по информации пленных, ВСУ формировали заградотряды, которые должны были немедленно стрелять в спину тем, кто решил сдать оружие. Они объяснили это тем, что именно это позволяет боевикам удерживать позиции. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. По словам российского лидера, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Взятый в плен штаб-сержант ВСУ Александр Тимко рассказал, как ранее получил от командира приказ совершить теракт в херсонской гостинице «Дилижанс». Приказ ему передал некий подполковник Александр Колесов. «Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле „Дилижанс“ живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я решил провести разведку, чтобы понимать, где и что. Я ходил по улице, наблюдал за движением, за людьми, и вообще что происходит в гостинице», — доложил РИА «Новости» диверсант. После того как он понял, что в гостинице проживали мирные украинцы, Тимко позвонил подполковнику и сказал, что тех людей, о которых тот говорил, на объекте нет. «Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять», — сообщил Тимко. По его словам, после этого ему начали угрожать расправой. Через какое-то время вместе с участниками своей диверсионной группы он сдался российским военным и сложил оружие. Ранее другой пленный боец ВСУ говорил о том, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины расстреливают своих же солдат. Кроме того, по информации пленных, ВСУ формировали заградотряды, которые должны были немедленно стрелять в спину тем, кто решил сдать оружие. Они объяснили это тем, что именно это позволяет боевикам удерживать позиции. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. По словам российского лидера, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.