Пленный боевик: украинское командование убивает своих солдат

Пленные боевики рассказали о зверствах командования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины расстреливают своих же солдат. О подобном случае рассказал пленный боец ВСУ.

«Был у нас командир, который ходил по позициям и проверял. И когда проверял позиции, там мужичок был, который не так копал, он его в голову застрелил и все», — рассказал пленный, передает «Пятый канал». «Как тут можно служить, если они, которые сидят в тылу, приходят в окопы и, непонятно за что, расстреливают мужика?» — поддержал его сослуживец.

Также, по информации пленных, ВСУ начали формировать заградотряды, которые немедленно стреляют в спину тем, кто решил сдать оружие. Именно это позволяет боевикам удерживать позиции, объяснили собеседники.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. По словам российского лидера, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.