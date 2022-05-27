Пленный боевик: украинское командование убивает своих солдат

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Пленные боевики рассказали о зверствах командования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины расстреливают своих же солдат. О подобном случае рассказал пленный боец ВСУ.

«Был у нас командир, который ходил по позициям и проверял. И когда проверял позиции, там мужичок был, который не так копал, он его в голову застрелил и все», — рассказал пленный, передает «Пятый канал». «Как тут можно служить, если они, которые сидят в тылу, приходят в окопы и, непонятно за что, расстреливают мужика?» — поддержал его сослуживец.

Также, по информации пленных, ВСУ начали формировать заградотряды, которые немедленно стреляют в спину тем, кто решил сдать оружие. Именно это позволяет боевикам удерживать позиции, объяснили собеседники.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. По словам российского лидера, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

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Командиры подразделений Вооруженных сил Украины расстреливают своих же солдат. О подобном случае рассказал пленный боец ВСУ. «Был у нас командир, который ходил по позициям и проверял. И когда проверял позиции, там мужичок был, который не так копал, он его в голову застрелил и все», — рассказал пленный, передает «Пятый канал». «Как тут можно служить, если они, которые сидят в тылу, приходят в окопы и, непонятно за что, расстреливают мужика?» — поддержал его сослуживец. Также, по информации пленных, ВСУ начали формировать заградотряды, которые немедленно стреляют в спину тем, кто решил сдать оружие. Именно это позволяет боевикам удерживать позиции, объяснили собеседники. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. По словам российского лидера, ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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