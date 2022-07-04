Заявление Байдена взбудоражило производителей энергии в США

Джо Байден призвал снизить цены на заправках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Нефтегазовую ассоциацию США взбудоражило заявление президента страны Джо Байдена, который призвал заправки срочно снизить цены на топливо. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

«Нефтегазовая ассоциация США нанесла удар по президенту Байдену после того, как в субботу он написал, что „компании, управляющие заправочными станциями“, должны просто „снизить цену, которую вы берете на заправке“. „Работаю над этим, господин президент. А пока — счастливого 4-го числа и, пожалуйста, убедитесь, что стажер WH, разместивший этот твит, зарегистрируется на Econ 101 на осенний семестр“», — написала Ассоциация в ответ Байдену, передает Fox Business.

Ранее Байден приказал заправкам в США срочно снизить цены на бензин. После этого основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что американский президент «глубоко не понимает базовые динамики рынка», пишет RT. Ранее средняя стоимость бензина в США побила очередной исторический максимум, составив 4,81 доллара за один галлон (3,785 литра), сообщает телеканал 360.