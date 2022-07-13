Столтенберг: Альянс не заинтересован в присоединении Киева к НАТО

13 июля 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг пояснил, что все силы идут на сохранение независимости Украины, а не на присоединение ее к альянсу Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua НАТО не заинтересован в присоединении Украины к альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО сконцентрирован на помощи Украине оружием, а не на ее присоединении к альянсу», — пояснил он на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента. Его слова приводит РИА «Новости». Генеральный секретарь уточнил, что сейчас все усилия НАТО сконцентрированы на то, чтобы Украина сохранила свою независимость. Ранее URA.RU сообщало, что Украину приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техсотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс. Такая информация содержится на официальном сайте министерства обороны Украины. США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от расширения НАТО на Восток — в частности, включения Украины в НАТО. Из-за этого Россия вынуждена была начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

НАТО не заинтересован в присоединении Украины к альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО сконцентрирован на помощи Украине оружием, а не на ее присоединении к альянсу», — пояснил он на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента. Его слова приводит РИА «Новости». Генеральный секретарь уточнил, что сейчас все усилия НАТО сконцентрированы на то, чтобы Украина сохранила свою независимость. Ранее URA.RU сообщало, что Украину приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техсотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс. Такая информация содержится на официальном сайте министерства обороны Украины. США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от расширения НАТО на Восток — в частности, включения Украины в НАТО. Из-за этого Россия вынуждена была начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.