12 августа 2022
11 августа 2022

К Тюмени приближается опасное атмосферное явление. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в городе. Тюмень, задымление, смог, смог в городе, смог в тюмени
В Тюмень может вернуться смог Фото:

В Тюмень прогнозируют возвращение смога от пожаров, появившихся в ХМАО. Индексом качества воздуха с IQAirMap поделились в официальном сообществе Тюменской области в соцсетях.

«Тюмень ждет новая порция смога. Несмотря на то, что город вышел из красной зоны, как сообщает IQAirMap, поблизости вновь зафиксировали пожары. Ветер „несет“ клубы дыма в Тюмень», — сообщили в официальном telegram-канале «Тюменская область».

По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора в Тюмени 11 августа концентрация загрязнения РМ2,5 превысила рекомендуемый в 1,3 раза. По сообщению telegram-канала «Тюменская область» на данный момент эта концентрация превышена в 1,» раза.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за лесных пожаров в ХМАО ввели режим чрезвычайной ситуации. Недавно власти региона заявили, что намерены потушить их в течение недели. При этом смог, пришедший с севера, накрыл Тюменскую область.

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В Тюмень прогнозируют возвращение смога от пожаров, появившихся в ХМАО. Индексом качества воздуха с IQAirMap поделились в официальном сообществе Тюменской области в соцсетях. «Тюмень ждет новая порция смога. Несмотря на то, что город вышел из красной зоны, как сообщает IQAirMap, поблизости вновь зафиксировали пожары. Ветер „несет“ клубы дыма в Тюмень», — сообщили в официальном telegram-канале «Тюменская область». По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора в Тюмени 11 августа концентрация загрязнения РМ2,5 превысила рекомендуемый в 1,3 раза. По сообщению telegram-канала «Тюменская область» на данный момент эта концентрация превышена в 1,» раза. Ранее URA.RU сообщало, что из-за лесных пожаров в ХМАО ввели режим чрезвычайной ситуации. Недавно власти региона заявили, что намерены потушить их в течение недели. При этом смог, пришедший с севера, накрыл Тюменскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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