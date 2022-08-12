В Тюмень прогнозируют возвращение смога от пожаров, появившихся в ХМАО. Индексом качества воздуха с IQAirMap поделились в официальном сообществе Тюменской области в соцсетях.
«Тюмень ждет новая порция смога. Несмотря на то, что город вышел из красной зоны, как сообщает IQAirMap, поблизости вновь зафиксировали пожары. Ветер „несет“ клубы дыма в Тюмень», — сообщили в официальном telegram-канале «Тюменская область».
По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора в Тюмени 11 августа концентрация загрязнения РМ2,5 превысила рекомендуемый в 1,3 раза. По сообщению telegram-канала «Тюменская область» на данный момент эта концентрация превышена в 1,» раза.
Фото: скрин с сайта IQAirMap в telegram-канале «Тюменская область»
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В Тюмень прогнозируют возвращение смога от пожаров, появившихся в ХМАО. Индексом качества воздуха с IQAirMap поделились в официальном сообществе Тюменской области в соцсетях. «Тюмень ждет новая порция смога. Несмотря на то, что город вышел из красной зоны, как сообщает IQAirMap, поблизости вновь зафиксировали пожары. Ветер „несет“ клубы дыма в Тюмень», — сообщили в официальном telegram-канале «Тюменская область». По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора в Тюмени 11 августа концентрация загрязнения РМ2,5 превысила рекомендуемый в 1,3 раза. По сообщению telegram-канала «Тюменская область» на данный момент эта концентрация превышена в 1,» раза. Ранее URA.RU сообщало, что из-за лесных пожаров в ХМАО ввели режим чрезвычайной ситуации. Недавно власти региона заявили, что намерены потушить их в течение недели. При этом смог, пришедший с севера, накрыл Тюменскую область.