Решение президента Украины Владимира Зеленского упразднить делегацию в контактной группе говорит, что украинский лидер решил воевать с Россией. Такое мнение высказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
«Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии. Крест для себя и своего окружения, а также для украинских кураторов и советчиков», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, растущие угрозы гражданам ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркивал, что именно Украина фактически вышла из переговорного процесса.
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Решение президента Украины Владимира Зеленского упразднить делегацию в контактной группе говорит, что украинский лидер решил воевать с Россией. Такое мнение высказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. «Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии. Крест для себя и своего окружения, а также для украинских кураторов и советчиков», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, растущие угрозы гражданам ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркивал, что именно Украина фактически вышла из переговорного процесса.