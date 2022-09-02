Грызлов: одним решением Зеленский выбрал войну вместо мира с РФ

Посол РФ Грызлов: Зеленский отказался от переговоров и выбрал войну с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Грызлов. Екатеринбург, грызлов борис
Владимир Зеленский закрыл возможность переговоров с Россией, считает Борис Грызлов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского упразднить делегацию в контактной группе говорит, что украинский лидер решил воевать с Россией. Такое мнение высказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии. Крест для себя и своего окружения, а также для украинских кураторов и советчиков», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, растущие угрозы гражданам ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркивал, что именно Украина фактически вышла из переговорного процесса.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Решение президента Украины Владимира Зеленского упразднить делегацию в контактной группе говорит, что украинский лидер решил воевать с Россией. Такое мнение высказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. «Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии. Крест для себя и своего окружения, а также для украинских кураторов и советчиков», — сказал Грызлов в беседе с ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, растущие угрозы гражданам ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркивал, что именно Украина фактически вышла из переговорного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...