Власти Энергодара предложили передать Запорожскую АЭС России

Глава ВГА Энергодара Александр Волга предложил передать Запорожскую АЭС России

05 сентября 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

Власти Энергодара ожидают передачи ЗАЭС под полное управление РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Энергодара ожидают передачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) под полное управление России. Об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Волга. Он пояснил, что на данный момент объект находится «под некоторым влиянием» Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) Украины. «И нам бы хотелось, честно говоря, [чтобы переход ЗАЭС под полное курирование РФ случился]. [Быстрый] переход от НАЭК в сторону РФ, к Росатому под курирование, естественно, приведет к хорошему резонансу, который будет переломным. Он, в принципе, и так уже произошел, потому что комиссия Росатома постоянно находится на территории станции», — рассказал Волга в беседе с ТАСС. Ранее на ЗАЭС прибыли сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Члены делегации МАГАТЭ высоко оценили роль российской армии в защите Запорожской атомной электростанции. Сейчас власти Запорожья надеются, что агентство заставит Европу поменять свое мнение об Украине, а также повлияет на действия киевского режима. Роль посредника в решении вопроса по ЗАЭС предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Власти Энергодара ожидают передачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) под полное управление России. Об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Волга. Он пояснил, что на данный момент объект находится «под некоторым влиянием» Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) Украины. «И нам бы хотелось, честно говоря, [чтобы переход ЗАЭС под полное курирование РФ случился]. [Быстрый] переход от НАЭК в сторону РФ, к Росатому под курирование, естественно, приведет к хорошему резонансу, который будет переломным. Он, в принципе, и так уже произошел, потому что комиссия Росатома постоянно находится на территории станции», — рассказал Волга в беседе с ТАСС. Ранее на ЗАЭС прибыли сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Члены делегации МАГАТЭ высоко оценили роль российской армии в защите Запорожской атомной электростанции. Сейчас власти Запорожья надеются, что агентство заставит Европу поменять свое мнение об Украине, а также повлияет на действия киевского режима. Роль посредника в решении вопроса по ЗАЭС предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.