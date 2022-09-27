Депутат Водолацкий объяснил, что будет после референдумов

Депутат Госдумы Водолацкий: после референдумов главы освобожденных территорий обратятся к Путину
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
По данным экзитполов, большая часть населения проголосовала за вхождение территорий в состав России Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

После референдумов, местные власти готовят обращение к президенту России с результатами голосования. Далее президент направляет эти документы в Госдуму и Совет Федерации. Когда документы будут приняты в обеих палатах парламента, глава государства подписывает конституционный акт о вхождении новых территорий в состав страны. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Главы республик и администраций готовят обращение в адрес президента РФ. Прикладывают решения референдумов. Выезжают в Москву и вручают нашему президенту. Дальше он направляет все в Госдуму и Совет Федерации. После принятия в Госдуме и Совете Федерации президент подписывает конституционный акт о вхождении в состав на правах субъектов этих четырех территорий», — заявил Петр Водолацкий.

Парламентарий отметил, что нынешние референдумы практически идентичны тому голосованию, что было в Крыму в 2014 году. «Будет то, что и было с Крымом, когда люди пришли и высказали свою волю и желание быть в составе России. Также и здесь на Донбассе, в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях. Удивительные результаты. Я был на избирательных участках. Люди приходят домами, улицами. Никто никого не может оставить в стороне от этого события», — уточнил он.

Ранее закончился референдум за присоединение Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября. По данным экзитполов, большая часть населения проголосовали за вхождение территорий к составу России.

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После референдумов, местные власти готовят обращение к президенту России с результатами голосования. Далее президент направляет эти документы в Госдуму и Совет Федерации. Когда документы будут приняты в обеих палатах парламента, глава государства подписывает конституционный акт о вхождении новых территорий в состав страны. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Главы республик и администраций готовят обращение в адрес президента РФ. Прикладывают решения референдумов. Выезжают в Москву и вручают нашему президенту. Дальше он направляет все в Госдуму и Совет Федерации. После принятия в Госдуме и Совете Федерации президент подписывает конституционный акт о вхождении в состав на правах субъектов этих четырех территорий», — заявил Петр Водолацкий. Парламентарий отметил, что нынешние референдумы практически идентичны тому голосованию, что было в Крыму в 2014 году. «Будет то, что и было с Крымом, когда люди пришли и высказали свою волю и желание быть в составе России. Также и здесь на Донбассе, в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях. Удивительные результаты. Я был на избирательных участках. Люди приходят домами, улицами. Никто никого не может оставить в стороне от этого события», — уточнил он. Ранее закончился референдум за присоединение Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября. По данным экзитполов, большая часть населения проголосовали за вхождение территорий к составу России.
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