Депутат Водолацкий объяснил, что будет после референдумов

Депутат Госдумы Водолацкий: после референдумов главы освобожденных территорий обратятся к Путину

27 сентября 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

По данным экзитполов, большая часть населения проголосовала за вхождение территорий в состав России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После референдумов, местные власти готовят обращение к президенту России с результатами голосования. Далее президент направляет эти документы в Госдуму и Совет Федерации. Когда документы будут приняты в обеих палатах парламента, глава государства подписывает конституционный акт о вхождении новых территорий в состав страны. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Главы республик и администраций готовят обращение в адрес президента РФ. Прикладывают решения референдумов. Выезжают в Москву и вручают нашему президенту. Дальше он направляет все в Госдуму и Совет Федерации. После принятия в Госдуме и Совете Федерации президент подписывает конституционный акт о вхождении в состав на правах субъектов этих четырех территорий», — заявил Петр Водолацкий. Парламентарий отметил, что нынешние референдумы практически идентичны тому голосованию, что было в Крыму в 2014 году. «Будет то, что и было с Крымом, когда люди пришли и высказали свою волю и желание быть в составе России. Также и здесь на Донбассе, в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях. Удивительные результаты. Я был на избирательных участках. Люди приходят домами, улицами. Никто никого не может оставить в стороне от этого события», — уточнил он. Ранее закончился референдум за присоединение Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября. По данным экзитполов, большая часть населения проголосовали за вхождение территорий к составу России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После референдумов, местные власти готовят обращение к президенту России с результатами голосования. Далее президент направляет эти документы в Госдуму и Совет Федерации. Когда документы будут приняты в обеих палатах парламента, глава государства подписывает конституционный акт о вхождении новых территорий в состав страны. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Главы республик и администраций готовят обращение в адрес президента РФ. Прикладывают решения референдумов. Выезжают в Москву и вручают нашему президенту. Дальше он направляет все в Госдуму и Совет Федерации. После принятия в Госдуме и Совете Федерации президент подписывает конституционный акт о вхождении в состав на правах субъектов этих четырех территорий», — заявил Петр Водолацкий. Парламентарий отметил, что нынешние референдумы практически идентичны тому голосованию, что было в Крыму в 2014 году. «Будет то, что и было с Крымом, когда люди пришли и высказали свою волю и желание быть в составе России. Также и здесь на Донбассе, в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях. Удивительные результаты. Я был на избирательных участках. Люди приходят домами, улицами. Никто никого не может оставить в стороне от этого события», — уточнил он. Ранее закончился референдум за присоединение Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября. По данным экзитполов, большая часть населения проголосовали за вхождение территорий к составу России.