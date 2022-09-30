Зеленский отменил осенний призыв в ВСУ и отложил демобилизацию срочников

01 октября 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

В запас военные срочной службы смогут уйти только после объявления демобилизации Фото: president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию, а также запретил военным срочной службы уходить сейчас в запас. Соответствующие изменения внесены в указ № 687/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» от 29 декабря. Согласно указу, военнослужащие ВСУ, которые полностью отслужили установленный срок службы, уволят в запас, «но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации». Кроме того, статьи об очередных призывах военнослужащих в ВСУ отменены. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля этого года. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Многие россияне добровольно приходят в военкоматы, чтобы принять участие в спецоперации. Так, например. Житель Первоуральска (Свердловская область) пришел добровольцем вместо сына. По его мнению, на фронт лучше идти тем, кто постарше. Житель Верхней Пышмы Владимир (36 лет), идущий на фронт добровольцем, осудил россиян, сбежавших из страны после объявления о частичной мобилизации. Он убежден, что те, кто убежал, являются для России предателями.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию, а также запретил военным срочной службы уходить сейчас в запас. Соответствующие изменения внесены в указ № 687/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» от 29 декабря. Согласно указу, военнослужащие ВСУ, которые полностью отслужили установленный срок службы, уволят в запас, «но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации». Кроме того, статьи об очередных призывах военнослужащих в ВСУ отменены. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля этого года. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Многие россияне добровольно приходят в военкоматы, чтобы принять участие в спецоперации. Так, например. Житель Первоуральска (Свердловская область) пришел добровольцем вместо сына. По его мнению, на фронт лучше идти тем, кто постарше. Житель Верхней Пышмы Владимир (36 лет), идущий на фронт добровольцем, осудил россиян, сбежавших из страны после объявления о частичной мобилизации. Он убежден, что те, кто убежал, являются для России предателями.