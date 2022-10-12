Захарова сравнила США и Украину с волком и семью козлятами

12 октября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что разговоры США о стремлении к миру достойны Шнобелевской премии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, похожи на сказку «Волк и семеро козлят». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Помните: „Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла“, дверь только откройте и пустите. Вот, примерно то же самое», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Также она добавила что Соединенные Штаты совершили, по сути, два государственных антиконституционных переворота на Украине. А теперь они поставляют Киеву оружие, проплачивая все виды военно-технической помощи режиму. Поэтому заявления Вашингтона о стремлении к миру достойны Шнобелевской премии. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что США не стремится к конфликту с Россией. Также он добавил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять войска на Украину.

Заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, похожи на сказку «Волк и семеро козлят». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Помните: „Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла“, дверь только откройте и пустите. Вот, примерно то же самое», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Также она добавила что Соединенные Штаты совершили, по сути, два государственных антиконституционных переворота на Украине. А теперь они поставляют Киеву оружие, проплачивая все виды военно-технической помощи режиму. Поэтому заявления Вашингтона о стремлении к миру достойны Шнобелевской премии. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что США не стремится к конфликту с Россией. Также он добавил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять войска на Украину.