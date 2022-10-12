12 октября 2022

В Киеве после ударов стабилизировали энергосистему

«Страна.ua»: в Киеве стабилизировали ситуацию с электроснабжением
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В «Укрэнерго» заявили о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В «Укрэнерго» заявили о стабилизации энергопитания Киева и центральных областях страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«„Укрэнерго“ стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины», — цитирует издание заявление компании. Там отметили, что принудительные ограничения потребителей в этих регионах, скорее всего не введут.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня.

Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Галущенко признал, что эти обстрелы были самым масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью стала помощь жителям Донбасса.

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В «Укрэнерго» заявили о стабилизации энергопитания Киева и центральных областях страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «„Укрэнерго“ стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины», — цитирует издание заявление компании. Там отметили, что принудительные ограничения потребителей в этих регионах, скорее всего не введут. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Галущенко признал, что эти обстрелы были самым масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью стала помощь жителям Донбасса.
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