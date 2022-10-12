В Киеве после ударов стабилизировали энергосистему

«Страна.ua»: в Киеве стабилизировали ситуацию с электроснабжением

13 октября 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

В «Укрэнерго» заявили о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей страны Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В «Укрэнерго» заявили о стабилизации энергопитания Киева и центральных областях страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «„Укрэнерго“ стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины», — цитирует издание заявление компании. Там отметили, что принудительные ограничения потребителей в этих регионах, скорее всего не введут. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Галущенко признал, что эти обстрелы были самым масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью стала помощь жителям Донбасса.

В «Укрэнерго» заявили о стабилизации энергопитания Киева и центральных областях страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «„Укрэнерго“ стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины», — цитирует издание заявление компании. Там отметили, что принудительные ограничения потребителей в этих регионах, скорее всего не введут. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Галущенко признал, что эти обстрелы были самым масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью стала помощь жителям Донбасса.