Магазины иностранных компаний в РФ продолжать выкупать на особых условиях

«Известия»: власти РФ продлили послабления для бизнеса по выкупу помещений иностранных компаний

13 октября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Российским ритейлерам разрешат выкупать магазины зарубежных компаний без ограничений до 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ продлили послабления, позволяющие российским ритейлерам скупать торговые площади иностранных компаний, покинувших рынок РФ, несмотря на антимонопольные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу по продлению нормы до 2023 года, позволяющей ритейлерам выкупать или арендовать торговые площади иностранных компаний, даже если это нарушает антимонопольные ограничения, сообщают «Известия». Эту информацию также подтвердили в пресс-службе правительства. В пояснительной записке к документу указано, что данное решение связано с тем, что «в связи с продолжающимися недружественными действиями иностранных государств». Теперь российские торговые сети смогут быстро купить или арендовать магазины уходящей компании, даже если ее доля на рынке превысит 25%, что ранее было запрещено антимонопольным законодательством. Руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский положительно оценил инициативу кабмина. Эксперт отметил, что не все иностранные компании, заявившие об уходе, успели уйти, а также другие зарубежные участники рынка могут решиться на уход в будущем. Иностранные компании начали уходить с рынка РФ в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. О закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango. В случае полного ухода с российского рынка рискуют потерять порядка 800 млн долларов. В сентябре российские торговые центры начали массово судиться с магазинами, приостановившими работу в РФ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что многие зарубежные компании стремятся возобновить свою деятельность в России.

Власти РФ продлили послабления, позволяющие российским ритейлерам скупать торговые площади иностранных компаний, покинувших рынок РФ, несмотря на антимонопольные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу по продлению нормы до 2023 года, позволяющей ритейлерам выкупать или арендовать торговые площади иностранных компаний, даже если это нарушает антимонопольные ограничения, сообщают «Известия». Эту информацию также подтвердили в пресс-службе правительства. В пояснительной записке к документу указано, что данное решение связано с тем, что «в связи с продолжающимися недружественными действиями иностранных государств». Теперь российские торговые сети смогут быстро купить или арендовать магазины уходящей компании, даже если ее доля на рынке превысит 25%, что ранее было запрещено антимонопольным законодательством. Руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский положительно оценил инициативу кабмина. Эксперт отметил, что не все иностранные компании, заявившие об уходе, успели уйти, а также другие зарубежные участники рынка могут решиться на уход в будущем. Иностранные компании начали уходить с рынка РФ в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. О закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango. В случае полного ухода с российского рынка рискуют потерять порядка 800 млн долларов. В сентябре российские торговые центры начали массово судиться с магазинами, приостановившими работу в РФ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что многие зарубежные компании стремятся возобновить свою деятельность в России.