Министерство госбезопасности ДНР: в Мариуполь заброшены диверсанты из «Азова»*

13 октября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

В ДНР проводят оперативно-розыскные мероприятия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполь забросили диверсантов из нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической и экстремистсокй организацией). Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР со ссылкой на Министерство госбезопасности. «МГБ ДНР: на территорию Республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов „Азова“. Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Сотрудники Министерства госбезопасности проводят оперативно-розыскные мероприятия. Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией и запретил их деятельность. Членов нацбатальона обвинили в обстрелах Донбасса, пытках, похищениях и атаках на мирных граждан. Генпрокурор России Игорь Краснов заявлял, что установлены факты, которые подтверждают использование «Азовом» запрещенных методов и средств ведения боевых действий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью денацификацию и освобождение Донбасса. В апреле российские военные освободили Мариуполь. * «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

В Мариуполь забросили диверсантов из нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической и экстремистсокй организацией). Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР со ссылкой на Министерство госбезопасности. «МГБ ДНР: на территорию Республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов „Азова“. Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Сотрудники Министерства госбезопасности проводят оперативно-розыскные мероприятия. Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией и запретил их деятельность. Членов нацбатальона обвинили в обстрелах Донбасса, пытках, похищениях и атаках на мирных граждан. Генпрокурор России Игорь Краснов заявлял, что установлены факты, которые подтверждают использование «Азовом» запрещенных методов и средств ведения боевых действий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью денацификацию и освобождение Донбасса. В апреле российские военные освободили Мариуполь. * «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.