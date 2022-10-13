Министерство госбезопасности ДНР: в Мариуполь заброшены диверсанты из «Азова»*

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В ДНР проводят оперативно-розыскные мероприятия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполь забросили диверсантов из нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической и экстремистсокй организацией). Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР со ссылкой на Министерство госбезопасности.

«МГБ ДНР: на территорию Республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов „Азова“. Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Сотрудники Министерства госбезопасности проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией и запретил их деятельность. Членов нацбатальона обвинили в обстрелах Донбасса, пытках, похищениях и атаках на мирных граждан. Генпрокурор России Игорь Краснов заявлял, что установлены факты, которые подтверждают использование «Азовом» запрещенных методов и средств ведения боевых действий.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью денацификацию и освобождение Донбасса. В апреле российские военные освободили Мариуполь.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

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В Мариуполь забросили диверсантов из нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической и экстремистсокй организацией). Об этом рассказали в штабе теробороны ДНР со ссылкой на Министерство госбезопасности. «МГБ ДНР: на территорию Республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов „Азова“. Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Сотрудники Министерства госбезопасности проводят оперативно-розыскные мероприятия. Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией и запретил их деятельность. Членов нацбатальона обвинили в обстрелах Донбасса, пытках, похищениях и атаках на мирных граждан. Генпрокурор России Игорь Краснов заявлял, что установлены факты, которые подтверждают использование «Азовом» запрещенных методов и средств ведения боевых действий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью денацификацию и освобождение Донбасса. В апреле российские военные освободили Мариуполь. * «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
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