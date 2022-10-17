В минобороны Белоруссии заявили о подготовке Польши к войне

Минобороны Белоруссии: Польша готовится начать войну в ближайшие 3—10 лет

17 октября 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Минск обеспокоен наращиванием военного потенциала Польши у своих границ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Наращивание военного потенциала Польши говорит о ее готовности начать войну в ближайшие 3—10 лет. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. «Мы обеспокоены наращиванием польского военного потенциала. … Это происходит на фоне заявлений польского оборонного о готовности начать войну в ближайшие 3—10 лет», — заявил Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Белоруссии. Трансляция брифинга ведется в telegram-канале минобороны РБ. По словам Ревенко, польской армии активно поставляются ударные компоненты вооружений, а национальную армию Польши планируется увеличить до 300 тысяч человек. Кроме того, у белорусской границы формируются дополнительные механизированные дивизии сухопутных войск Польши.

Наращивание военного потенциала Польши говорит о ее готовности начать войну в ближайшие 3—10 лет. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. «Мы обеспокоены наращиванием польского военного потенциала. … Это происходит на фоне заявлений польского оборонного о готовности начать войну в ближайшие 3—10 лет», — заявил Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Белоруссии. Трансляция брифинга ведется в telegram-канале минобороны РБ. По словам Ревенко, польской армии активно поставляются ударные компоненты вооружений, а национальную армию Польши планируется увеличить до 300 тысяч человек. Кроме того, у белорусской границы формируются дополнительные механизированные дивизии сухопутных войск Польши.