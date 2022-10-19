Депутат ДНР рассказал об изменениях после присоединения к РФ

Депутат ДНР: регион после присоединения к России ждут изменения во всех сферах

19 октября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Продукция ДНР выйдет на международный рынок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России После присоединения ДНР к РФ для жителей региона появятся новые возможности. Об этом сообщил депутат Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) в беседе с URA.RU. «Возможности для развития у жителей региона появляются в образовательном пространстве, в культурном и экономическом», — рассказал Мирослав Руденко. Продукция ДНР сможет проходить на международные рынки через РФ. При этом на продукцию из России не будет наценок, предполагаемых таможенным барьером. Депутат отметил, что для этого еще необходимо одержать победу в спецоперации. По его словам, военная угроза от Украины никуда не делась и часть территории находится под киевской оккупацией. «В первую очередь это победа, наша общая победа теперь. Ведь украинский нацизм, это инструмент против РФ», — заявил депутат. Ранее сообщалось, что в состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.

После присоединения ДНР к РФ для жителей региона появятся новые возможности. Об этом сообщил депутат Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) в беседе с URA.RU. «Возможности для развития у жителей региона появляются в образовательном пространстве, в культурном и экономическом», — рассказал Мирослав Руденко. Продукция ДНР сможет проходить на международные рынки через РФ. При этом на продукцию из России не будет наценок, предполагаемых таможенным барьером. Депутат отметил, что для этого еще необходимо одержать победу в спецоперации. По его словам, военная угроза от Украины никуда не делась и часть территории находится под киевской оккупацией. «В первую очередь это победа, наша общая победа теперь. Ведь украинский нацизм, это инструмент против РФ», — заявил депутат. Ранее сообщалось, что в состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.