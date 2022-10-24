24 октября 2022

В Белом доме прокомментировали «проверку» сделок Маска из-за Украины

В США опровергли слухи о проверке деятельности Маска из-за его позиции по Украине
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Вашингтон не проверяет бизнес Маска из-за его позиции по Украине, заявили в Белом Доме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сообщения о проверке бизнеса генерального директора компании SpaceX Илона Маска не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности», — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга, транслируемом на YouTube. Она опровергла информацию о проверке сделок Маска.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Белом доме назревает вопрос о проверке бизнеса Маска на предмет соответствия национальной безопасности, пишет RT. До этого американского предпринимателя обвинили в неуместных предложениях по Украине, сообщает телеканал 360.

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Сообщения о проверке бизнеса генерального директора компании SpaceX Илона Маска не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности», — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга, транслируемом на YouTube. Она опровергла информацию о проверке сделок Маска. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Белом доме назревает вопрос о проверке бизнеса Маска на предмет соответствия национальной безопасности, пишет RT. До этого американского предпринимателя обвинили в неуместных предложениях по Украине, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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