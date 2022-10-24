В Белом доме прокомментировали «проверку» сделок Маска из-за Украины

В США опровергли слухи о проверке деятельности Маска из-за его позиции по Украине

25 октября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Вашингтон не проверяет бизнес Маска из-за его позиции по Украине, заявили в Белом Доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сообщения о проверке бизнеса генерального директора компании SpaceX Илона Маска не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности», — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга, транслируемом на YouTube. Она опровергла информацию о проверке сделок Маска. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Белом доме назревает вопрос о проверке бизнеса Маска на предмет соответствия национальной безопасности, пишет RT. До этого американского предпринимателя обвинили в неуместных предложениях по Украине, сообщает телеканал 360.

Сообщения о проверке бизнеса генерального директора компании SpaceX Илона Маска не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности», — сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга, транслируемом на YouTube. Она опровергла информацию о проверке сделок Маска. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Белом доме назревает вопрос о проверке бизнеса Маска на предмет соответствия национальной безопасности, пишет RT. До этого американского предпринимателя обвинили в неуместных предложениях по Украине, сообщает телеканал 360.