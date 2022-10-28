МИД РФ: десятки иностранных судов, вывозящих зерно с Украины, попались на контрабанде

28 октября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

МИД России заявил о нарушениях при реализации зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Более 70 иностранных кораблей, перевозивших продовольствие в рамках «зерновой сделки», были задержаны за попытки контрабанды и нарушение правил судоходства. Об этом заявили в МИД России. «За время реализации „черноморской инициативы“ свыше 70 судов были задержаны или отстранены за нарушения правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — говорится в документе о выполнении Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта. Он опубликован на официальном сайте МИД РФ. Как отмечают в МИД РФ, подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом теракта на Крымском мосту 8 октября. Сейчас продолжается расследование, какие пути использовались для доставки в Крым взрывчатки. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа.

Более 70 иностранных кораблей, перевозивших продовольствие в рамках «зерновой сделки», были задержаны за попытки контрабанды и нарушение правил судоходства. Об этом заявили в МИД России. «За время реализации „черноморской инициативы“ свыше 70 судов были задержаны или отстранены за нарушения правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — говорится в документе о выполнении Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта. Он опубликован на официальном сайте МИД РФ. Как отмечают в МИД РФ, подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом теракта на Крымском мосту 8 октября. Сейчас продолжается расследование, какие пути использовались для доставки в Крым взрывчатки. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа.