Россия, Армения и Азербайджан сделали первый шаг к миру в Карабахе

На трехсторонней встрече между президентами России, Армении и Азербайджаном сторонам удалось согласовать совместное заявление по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что переговоры были полезными.
«Эта встреча была очень полезна, по нашему общему мнению. На мой взгляд, она создала хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Мы согласовали совместное заявление», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на российского лидера.
Трехсторонний саммит, на котором присутствовали лидеры Азербайджана, России и Армении, прошел в Сочи. Он длился более двух часов. Также Путин пообщался лично с Пашиняном и Алиевым. Всего было проведено три сессии переговоров по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Путин по итогам трехсторонних переговоров заявил, что Россия будет делать все, чтобы поставить точку в конфликте вокруг Карабаха.
Ранее стало известно, что Армения согласна с методами РФ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает RT.
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На трехсторонней встрече между президентами России, Армении и Азербайджаном сторонам удалось согласовать совместное заявление по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что переговоры были полезными. «Эта встреча была очень полезна, по нашему общему мнению. На мой взгляд, она создала хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Мы согласовали совместное заявление», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на российского лидера. Трехсторонний саммит, на котором присутствовали лидеры Азербайджана, России и Армении, прошел в Сочи. Он длился более двух часов. Также Путин пообщался лично с Пашиняном и Алиевым. Всего было проведено три сессии переговоров по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Путин по итогам трехсторонних переговоров заявил, что Россия будет делать все, чтобы поставить точку в конфликте вокруг Карабаха. Ранее стало известно, что Армения согласна с методами РФ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает RT.