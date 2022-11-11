Кравцов: выпускникам школ в новых регионах РФ выдадут аттестаты без экзаменов

Аттестаты без экзаменов школьникам новых территорий России выдадут в 2023 году
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Аттестаты школьникам присоединенных к России территорий выдадут на основе их текущих оценок. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок», — поделился Кравцов с журналистами. Его слова передает ТАСС.
В июне выпускники школы в Херсоне впервые получили аттестаты российского образца, сообщает RT. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что Единый государственный экзамен школьники присоединенных к России территорий будут сдавать по желанию.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !