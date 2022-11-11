Кравцов: выпускникам школ в новых регионах РФ выдадут аттестаты без экзаменов

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Клипарты. Сургут , образование, аттестат
Аттестаты без экзаменов школьникам новых территорий России выдадут в 2023 году Фото:
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Аттестаты школьникам присоединенных к России территорий выдадут на основе их текущих оценок. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок», — поделился Кравцов с журналистами. Его слова передает ТАСС.

В июне выпускники школы в Херсоне впервые получили аттестаты российского образца, сообщает RT. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что Единый государственный экзамен школьники присоединенных к России территорий будут сдавать по желанию.

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Аттестаты школьникам присоединенных к России территорий выдадут на основе их текущих оценок. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок», — поделился Кравцов с журналистами. Его слова передает ТАСС. В июне выпускники школы в Херсоне впервые получили аттестаты российского образца, сообщает RT. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что Единый государственный экзамен школьники присоединенных к России территорий будут сдавать по желанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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