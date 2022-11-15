15 ноября 2022

ТАСС: Италия отказалась передавать России самолеты Superjet 100

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту
Часть бортов из ранее планировавшихся к поставке находятся в иностранной юрисдикции и задержаны в рамках санкций, введенных после начала СВО Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Италия не хочет передавать России самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), которые изначально планировалось поставить российским эксплуатантам. Об этом сообщил анонимный источник, близкий к ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

«Часть самолетов из ранее планировавшихся к поставке в рамках ремаркетинга находятся в иностранной юрисдикции. Большая часть этих бортов физически находится за пределами России. […] Не менее пяти самолетов задержаны в Италии в рамках санкций, введенных после начала спецоперации», — сообщил собеседник ТАСС.

Он известил, что при этом несколько самолетов уже удалось переместить в Россию. На сегодняшний день они проходят все требуемые процедуры для передачи в авиакомпании. Отмечается, что два самолета будут переданы новым эксплуатантам уже в ближайшее время.

Ранее авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два из четырех самолета Superjet 100, которые ранее получила в лизинг, передает МК. Разобранные самолеты не подлежат восстановлению. Данное положение обуславливается тем, что западные страны перестали поставлять в РФ необходимые запчасти для производства и обслуживания самолетов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Италия не хочет передавать России самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), которые изначально планировалось поставить российским эксплуатантам. Об этом сообщил анонимный источник, близкий к ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). «Часть самолетов из ранее планировавшихся к поставке в рамках ремаркетинга находятся в иностранной юрисдикции. Большая часть этих бортов физически находится за пределами России. […] Не менее пяти самолетов задержаны в Италии в рамках санкций, введенных после начала спецоперации», — сообщил собеседник ТАСС. Он известил, что при этом несколько самолетов уже удалось переместить в Россию. На сегодняшний день они проходят все требуемые процедуры для передачи в авиакомпании. Отмечается, что два самолета будут переданы новым эксплуатантам уже в ближайшее время. Ранее авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два из четырех самолета Superjet 100, которые ранее получила в лизинг, передает МК. Разобранные самолеты не подлежат восстановлению. Данное положение обуславливается тем, что западные страны перестали поставлять в РФ необходимые запчасти для производства и обслуживания самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...