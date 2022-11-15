ТАСС: Италия отказалась передавать России самолеты Superjet 100

16 ноября 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Часть бортов из ранее планировавшихся к поставке находятся в иностранной юрисдикции и задержаны в рамках санкций, введенных после начала СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Италия не хочет передавать России самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), которые изначально планировалось поставить российским эксплуатантам. Об этом сообщил анонимный источник, близкий к ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). «Часть самолетов из ранее планировавшихся к поставке в рамках ремаркетинга находятся в иностранной юрисдикции. Большая часть этих бортов физически находится за пределами России. […] Не менее пяти самолетов задержаны в Италии в рамках санкций, введенных после начала спецоперации», — сообщил собеседник ТАСС. Он известил, что при этом несколько самолетов уже удалось переместить в Россию. На сегодняшний день они проходят все требуемые процедуры для передачи в авиакомпании. Отмечается, что два самолета будут переданы новым эксплуатантам уже в ближайшее время. Ранее авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два из четырех самолета Superjet 100, которые ранее получила в лизинг, передает МК . Разобранные самолеты не подлежат восстановлению. Данное положение обуславливается тем, что западные страны перестали поставлять в РФ необходимые запчасти для производства и обслуживания самолетов.

Италия не хочет передавать России самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), которые изначально планировалось поставить российским эксплуатантам. Об этом сообщил анонимный источник, близкий к ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). «Часть самолетов из ранее планировавшихся к поставке в рамках ремаркетинга находятся в иностранной юрисдикции. Большая часть этих бортов физически находится за пределами России. […] Не менее пяти самолетов задержаны в Италии в рамках санкций, введенных после начала спецоперации», — сообщил собеседник ТАСС. Он известил, что при этом несколько самолетов уже удалось переместить в Россию. На сегодняшний день они проходят все требуемые процедуры для передачи в авиакомпании. Отмечается, что два самолета будут переданы новым эксплуатантам уже в ближайшее время. Ранее авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два из четырех самолета Superjet 100, которые ранее получила в лизинг, передает МК. Разобранные самолеты не подлежат восстановлению. Данное положение обуславливается тем, что западные страны перестали поставлять в РФ необходимые запчасти для производства и обслуживания самолетов.