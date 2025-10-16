В Россию может вернуться легендарная водка «Путинка»

Популярная в середине 2010-х годов водка «Путинка» может вернуться на российский рынок. Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) получил декларацию соответствия на производство «Путинки Классической», что формально позволяет начать выпуск этого бренда.
«Пока это лишь технический аспект для компании, и планов по розливу еще нет», — сообщил собеседник «Коммерсанта» на алкогольном рынке. ТВЗ, недавно вошедший в структуру «Росспиртпрома», обладает мощностями для выпуска 6 млн декалитров алкоголя в год. По мнению создателя оригинальной «Путинки» Станислава Кауфмана, производство, вероятно, будет вестись по лицензии, так как завод «Кристалл», где водка разливалась ранее, практически прекратил работу.
Ранее в отрасли произошли значительные изменения: в сентябре 2025 года Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию на производство и оборот алкоголя у крупного производителя «Великоустюгский ЛВЗ» из-за налоговой задолженности, а с начала года выпуск водки в России сократился на 6,8%. На этом фоне возвращение бренда «Путинка» может стать заметным событием для рынка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.