Экономист предупредила россиян о риске недосчитаться части пенсии из-за работодателей

04 декабря 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Пенсионерам посоветовали самостоятельно проверять пенсионные счета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне должны самостоятельно проверять пенсионные перечисления на профильных сервисах, чтобы избежать риска остаться без части денег. Такой совет дала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. «Не всегда работодатели добросовестно перечисляют положенные взносы за работников в Пенсионный фонд (ПФР). На портале „Госуслуги“ в личном кабинете через услугу „извещение о состоянии лицевого счета“ можно запросить информацию о счете», — цитирует «Прайм» Елену Григорьеву. Чтобы наверняка знать, перечисляет ли работодатель положенные деньги, лучше обратиться лично в ПФР, советует экономист. Справку о счете можно также запросить в МФЦ. С 2023 года ПФР будет предоставлять данные о социальных начислениях и выплатах. На сайте ведомства появится раздел о Фонде социального страхования (ФСС). Профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова ранее рассказывала, что госслужащие, судьи, военнослужащие и люди, вышедшие на пенсию с 2002 года по 2015 годы, ежемесячно получают пенсию более 40 тысяч рублей. При этом, по данным Superjob, россияне считают приемлемой пенсию в размере 46 тысяч рублей.

Россияне должны самостоятельно проверять пенсионные перечисления на профильных сервисах, чтобы избежать риска остаться без части денег. Такой совет дала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. «Не всегда работодатели добросовестно перечисляют положенные взносы за работников в Пенсионный фонд (ПФР). На портале „Госуслуги“ в личном кабинете через услугу „извещение о состоянии лицевого счета“ можно запросить информацию о счете», — цитирует «Прайм» Елену Григорьеву. Чтобы наверняка знать, перечисляет ли работодатель положенные деньги, лучше обратиться лично в ПФР, советует экономист. Справку о счете можно также запросить в МФЦ. С 2023 года ПФР будет предоставлять данные о социальных начислениях и выплатах. На сайте ведомства появится раздел о Фонде социального страхования (ФСС). Профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова ранее рассказывала, что госслужащие, судьи, военнослужащие и люди, вышедшие на пенсию с 2002 года по 2015 годы, ежемесячно получают пенсию более 40 тысяч рублей. При этом, по данным Superjob, россияне считают приемлемой пенсию в размере 46 тысяч рублей.