Военнослужащие ЗВО получили награды за защиту Донбасса

04 декабря 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Военнослужащие получили награды за спецоперацию по защите Донбасса Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Западного военного округа получили награды за участие в спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам ЗВО были вручены боевые награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“ и „За спасение погибавших“», — сообщили в военном ведомстве агентству ТАСС. Также были вручены знаки отличия: орден Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». В Минобороны уточнили, что солдат награждали офицеры ЗВО и командиры подразделений. Командование отметило личный вклад военнослужащих в общее дело, а также пожелало крепкого здоровья и успехов на поле боя.



Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ноябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил медаль «За отвагу» 58-летнему добровольцу, который недавно вернулся из зоны СВО. В октябре награды были вручены российским военнослужащим, которые отличились в защите Луганской И Донецкой республик. Награды вручались в госпитале, где лечись солдаты, сообщает РАПСИ.

Военнослужащие Западного военного округа получили награды за участие в спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам ЗВО были вручены боевые награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“ и „За спасение погибавших“», — сообщили в военном ведомстве агентству ТАСС. Также были вручены знаки отличия: орден Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». В Минобороны уточнили, что солдат награждали офицеры ЗВО и командиры подразделений. Командование отметило личный вклад военнослужащих в общее дело, а также пожелало крепкого здоровья и успехов на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ноябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил медаль «За отвагу» 58-летнему добровольцу, который недавно вернулся из зоны СВО. В октябре награды были вручены российским военнослужащим, которые отличились в защите Луганской И Донецкой республик. Награды вручались в госпитале, где лечись солдаты, сообщает РАПСИ.