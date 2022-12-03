03 декабря 2022

Военнослужащие ЗВО получили награды за защиту Донбасса

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Военнослужащие получили награды за спецоперацию по защите Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Западного военного округа получили награды за участие в спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам ЗВО были вручены боевые награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“ и „За спасение погибавших“», — сообщили в военном ведомстве агентству ТАСС. Также были вручены знаки отличия: орден Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».

В Минобороны уточнили, что солдат награждали офицеры ЗВО и командиры подразделений. Командование отметило личный вклад военнослужащих в общее дело, а также пожелало крепкого здоровья и успехов на поле боя.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ноябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил медаль «За отвагу» 58-летнему добровольцу, который недавно вернулся из зоны СВО. В октябре награды были вручены российским военнослужащим, которые отличились в защите Луганской И Донецкой республик. Награды вручались в госпитале, где лечись солдаты, сообщает РАПСИ.

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Военнослужащие Западного военного округа получили награды за участие в спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам ЗВО были вручены боевые награды: ордена Мужества, медали „За отвагу“ и „За спасение погибавших“», — сообщили в военном ведомстве агентству ТАСС. Также были вручены знаки отличия: орден Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». В Минобороны уточнили, что солдат награждали офицеры ЗВО и командиры подразделений. Командование отметило личный вклад военнослужащих в общее дело, а также пожелало крепкого здоровья и успехов на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ноябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил медаль «За отвагу» 58-летнему добровольцу, который недавно вернулся из зоны СВО. В октябре награды были вручены российским военнослужащим, которые отличились в защите Луганской И Донецкой республик. Награды вручались в госпитале, где лечись солдаты, сообщает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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