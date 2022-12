NYT: заговорщики в Германии планировали казнить Шольца

14 декабря 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц мог подвергнуться нападению, пишут СМИ Фото: Bundesregierung\Denzel Подозреваемые в попытке госпереворота в Германии хотели убить канцлера страны Олафа Шольца. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «План состоял в том, чтобы штурмовать Капитолий Германии, арестовать законодателей и казнить канцлера. Среди обнаруженных предметов был список, содержащий имена 18 политиков, считающихся врагами, которые, возможно, будут депортированы и казнены, среди них канцлер Олаф Шольц», — передает The New York Times со ссылкой на источники. В Германии была попытка госпереворота, задержали 25 из 52 подозреваемых. У них конфисковали 40 единиц оружия, передает «Федеральное агентство новостей». Среди задержанных была одна гражданка РФ. Силовики предполагают, что заговорщики хотели совершить нападение на Бундегстаг и задержать политиков.

Подозреваемые в попытке госпереворота в Германии хотели убить канцлера страны Олафа Шольца. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «План состоял в том, чтобы штурмовать Капитолий Германии, арестовать законодателей и казнить канцлера. Среди обнаруженных предметов был список, содержащий имена 18 политиков, считающихся врагами, которые, возможно, будут депортированы и казнены, среди них канцлер Олаф Шольц», — передает The New York Times со ссылкой на источники. В Германии была попытка госпереворота, задержали 25 из 52 подозреваемых. У них конфисковали 40 единиц оружия, передает «Федеральное агентство новостей». Среди задержанных была одна гражданка РФ. Силовики предполагают, что заговорщики хотели совершить нападение на Бундегстаг и задержать политиков.