NYT: заговорщики в Германии планировали казнить Шольца

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц мог подвергнуться нападению, пишут СМИ Фото:

Подозреваемые в попытке госпереворота в Германии хотели убить канцлера страны Олафа Шольца. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«План состоял в том, чтобы штурмовать Капитолий Германии, арестовать законодателей и казнить канцлера. Среди обнаруженных предметов был список, содержащий имена 18 политиков, считающихся врагами, которые, возможно, будут депортированы и казнены, среди них канцлер Олаф Шольц», — передает The New York Times со ссылкой на источники.

В Германии была попытка госпереворота, задержали 25 из 52 подозреваемых. У них конфисковали 40 единиц оружия, передает «Федеральное агентство новостей». Среди задержанных была одна гражданка РФ. Силовики предполагают, что заговорщики хотели совершить нападение на Бундегстаг и задержать политиков.

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Подозреваемые в попытке госпереворота в Германии хотели убить канцлера страны Олафа Шольца. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «План состоял в том, чтобы штурмовать Капитолий Германии, арестовать законодателей и казнить канцлера. Среди обнаруженных предметов был список, содержащий имена 18 политиков, считающихся врагами, которые, возможно, будут депортированы и казнены, среди них канцлер Олаф Шольц», — передает The New York Times со ссылкой на источники. В Германии была попытка госпереворота, задержали 25 из 52 подозреваемых. У них конфисковали 40 единиц оружия, передает «Федеральное агентство новостей». Среди задержанных была одна гражданка РФ. Силовики предполагают, что заговорщики хотели совершить нападение на Бундегстаг и задержать политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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