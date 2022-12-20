Юрист Поздняков предупредил об изменениях при поверке счетчиков

21 декабря 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Собственники квартир обязаны регулярно проводить проверки счетчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Верховный суд РФ с 1 сентября освободил граждан от обязанности отправлять копию документа о результатах поверки счетчика исполнителю коммунальных услуг, ведь эти сведения передаются в Федеральный информационный фонд и их передает организация, поверившая счетчик. Об этом рассказах юрист отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. «Собственники квартир, по Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, обязаны проводить поверки счетчиков и направлять исполнителю копию документа, удостоверяющего результаты такой поверки. Однако с 1 сентября Верховный Суд признал недействующим пункт Правил в части обязанности потребителя направлять исполнителю копию документа о результатах поверки счетчика», — рассказал Поздняков в беседе с агентством «Прайм». По мнению юриста, для собственников жилья — это хорошая новость, ведь теперь не нужно производить излишние, по сути ненужные действия по предъявлению документа о поверке своего счетчика в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Сейчас подготовлен проект постановления правительства, которым, на основании решения Верховного суда, будут внесены изменения в постановление №354. Ранее юрист рассказала, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск. Это тот месяц, где максимум рабочих дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд РФ с 1 сентября освободил граждан от обязанности отправлять копию документа о результатах поверки счетчика исполнителю коммунальных услуг, ведь эти сведения передаются в Федеральный информационный фонд и их передает организация, поверившая счетчик. Об этом рассказах юрист отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. «Собственники квартир, по Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, обязаны проводить поверки счетчиков и направлять исполнителю копию документа, удостоверяющего результаты такой поверки. Однако с 1 сентября Верховный Суд признал недействующим пункт Правил в части обязанности потребителя направлять исполнителю копию документа о результатах поверки счетчика», — рассказал Поздняков в беседе с агентством «Прайм». По мнению юриста, для собственников жилья — это хорошая новость, ведь теперь не нужно производить излишние, по сути ненужные действия по предъявлению документа о поверке своего счетчика в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Сейчас подготовлен проект постановления правительства, которым, на основании решения Верховного суда, будут внесены изменения в постановление №354. Ранее юрист рассказала, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск. Это тот месяц, где максимум рабочих дней.