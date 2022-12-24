Начальник РХБЗ: Пентагон переносит биоисследования с Украины в другие страны

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Первый детский молочный завод Данон. Екатеринбург, лаборатория, биозаражение, биологическая опасность
США хотя закончить биоисследования в Африке, заявил Игорь Кириллов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Незавершенные военно-биологические исследования на Украине США переносят в другие страны. С такой информацией выступил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

«Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы», — сказал Кириллов в ходе брифинга. Начальник РХБЗ подчеркнул, что США наращивают сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Также, по данным Кириллова, особый интерес Пентагона вызывают страны, в которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.

В ходе брифинга представитель Минобороны также заявил, что США проводили на украинской территории учения и тренировки с опасными инфекциями. По словам Кириллова, у России есть имена и должности специалистов, участвовавших в биопроектах, а также информация о самих лабораториях.

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Незавершенные военно-биологические исследования на Украине США переносят в другие страны. С такой информацией выступил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. «Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы», — сказал Кириллов в ходе брифинга. Начальник РХБЗ подчеркнул, что США наращивают сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Также, по данным Кириллова, особый интерес Пентагона вызывают страны, в которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции. В ходе брифинга представитель Минобороны также заявил, что США проводили на украинской территории учения и тренировки с опасными инфекциями. По словам Кириллова, у России есть имена и должности специалистов, участвовавших в биопроектах, а также информация о самих лабораториях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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