Начальник РХБЗ: Пентагон переносит биоисследования с Украины в другие страны

24 декабря 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

США хотя закончить биоисследования в Африке, заявил Игорь Кириллов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Незавершенные военно-биологические исследования на Украине США переносят в другие страны. С такой информацией выступил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. «Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы», — сказал Кириллов в ходе брифинга. Начальник РХБЗ подчеркнул, что США наращивают сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Также, по данным Кириллова, особый интерес Пентагона вызывают страны, в которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции. В ходе брифинга представитель Минобороны также заявил, что США проводили на украинской территории учения и тренировки с опасными инфекциями. По словам Кириллова, у России есть имена и должности специалистов, участвовавших в биопроектах, а также информация о самих лабораториях.

Незавершенные военно-биологические исследования на Украине США переносят в другие страны. С такой информацией выступил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. «Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы», — сказал Кириллов в ходе брифинга. Начальник РХБЗ подчеркнул, что США наращивают сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Также, по данным Кириллова, особый интерес Пентагона вызывают страны, в которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции. В ходе брифинга представитель Минобороны также заявил, что США проводили на украинской территории учения и тренировки с опасными инфекциями. По словам Кириллова, у России есть имена и должности специалистов, участвовавших в биопроектах, а также информация о самих лабораториях.