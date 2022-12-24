Минобороны РФ: США проводили на Украине учения с опасными инфекциями

24 декабря 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Пентагон проводил учения с опасными инфекциями на Украине, сообщил начальник РХБЗ Игорь Кириллов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США проводили на украинской территории учения и тренировки с опасными инфекциями. Подтверждение этому нашли в Минобороны России, заявил в ходе брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Глава РХБЗ сообщил, что Россия изучила отчет управления по снижению угрозы Пентагона о деятельности на Украине. По словам Кириллова, около 80% информации в документе подверглось цензуре американского оборонного ведомства. «Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», — сказал Кириллов. Ранее в Минобороны уже сообщали о том, что США проводили биологические учения на Украине. В ведомстве указали на договор с минимум восемью лабораториями. «США платили ученым из Украины от 20 до 40 долларов в день за разработку биологического оружия», — уверяли в Минобороны России.

США проводили на украинской территории учения и тренировки с опасными инфекциями. Подтверждение этому нашли в Минобороны России, заявил в ходе брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Глава РХБЗ сообщил, что Россия изучила отчет управления по снижению угрозы Пентагона о деятельности на Украине. По словам Кириллова, около 80% информации в документе подверглось цензуре американского оборонного ведомства. «Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», — сказал Кириллов. Ранее в Минобороны уже сообщали о том, что США проводили биологические учения на Украине. В ведомстве указали на договор с минимум восемью лабораториями. «США платили ученым из Украины от 20 до 40 долларов в день за разработку биологического оружия», — уверяли в Минобороны России.