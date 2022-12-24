Минобороны РФ: США проводили на Украине учения с опасными инфекциями

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, биологическая опасность, Экспертиза, вирус
Пентагон проводил учения с опасными инфекциями на Украине, сообщил начальник РХБЗ Игорь Кириллов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США проводили на украинской территории учения и тренировки с опасными инфекциями. Подтверждение этому нашли в Минобороны России, заявил в ходе брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Глава РХБЗ сообщил, что Россия изучила отчет управления по снижению угрозы Пентагона о деятельности на Украине. По словам Кириллова, около 80% информации в документе подверглось цензуре американского оборонного ведомства. «Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», — сказал Кириллов.

Ранее в Минобороны уже сообщали о том, что США проводили биологические учения на Украине. В ведомстве указали на договор с минимум восемью лабораториями. «США платили ученым из Украины от 20 до 40 долларов в день за разработку биологического оружия», — уверяли в Минобороны России.

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США проводили на украинской территории учения и тренировки с опасными инфекциями. Подтверждение этому нашли в Минобороны России, заявил в ходе брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Глава РХБЗ сообщил, что Россия изучила отчет управления по снижению угрозы Пентагона о деятельности на Украине. По словам Кириллова, около 80% информации в документе подверглось цензуре американского оборонного ведомства. «Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», — сказал Кириллов. Ранее в Минобороны уже сообщали о том, что США проводили биологические учения на Украине. В ведомстве указали на договор с минимум восемью лабораториями. «США платили ученым из Украины от 20 до 40 долларов в день за разработку биологического оружия», — уверяли в Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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