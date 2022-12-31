Рогозин пообещал министру обороны Украины «уши мертвого осла»

Украина получит «уши мертвого осла» вместо компенсации ущерба от России. Так экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова.
«Как говорится, „от мертвого осла уши получите“, — никто в России не собирается отдавать ни рубля всей этой киевской „зеленке“ (за исключением, пожалуй, наших олигархов, которые ради спасения награбленного не только сдают свои российские паспорта, но и участвуют в финансировании украинской армии)», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, россияне скорее пойдут на фронт в качестве добровольцев, чтобы «начистить морду» Резникову. Также Рогозин пообещал взять Киев.
Резников выпустил новогоднее обращение к россиянам, в котором заявил, что они будут компенсировать ущерб Украине. Он также сказал, что в январе 2023 году в России якобы закроют границы, объявят военное положение и возобновят мобилизацию граждан.
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Украина получит «уши мертвого осла» вместо компенсации ущерба от России. Так экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова. «Как говорится, „от мертвого осла уши получите“, — никто в России не собирается отдавать ни рубля всей этой киевской „зеленке“ (за исключением, пожалуй, наших олигархов, которые ради спасения награбленного не только сдают свои российские паспорта, но и участвуют в финансировании украинской армии)», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, россияне скорее пойдут на фронт в качестве добровольцев, чтобы «начистить морду» Резникову. Также Рогозин пообещал взять Киев. Резников выпустил новогоднее обращение к россиянам, в котором заявил, что они будут компенсировать ущерб Украине. Он также сказал, что в январе 2023 году в России якобы закроют границы, объявят военное положение и возобновят мобилизацию граждан.