Рогозин пообещал министру обороны Украины «уши мертвого осла»

Рогозин ответил пословицей на угрозы главы Минобороны Украины Резникова

31 декабря 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин заявил о планах дойти до Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит «уши мертвого осла» вместо компенсации ущерба от России. Так экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова. «Как говорится, „от мертвого осла уши получите“, — никто в России не собирается отдавать ни рубля всей этой киевской „зеленке“ (за исключением, пожалуй, наших олигархов, которые ради спасения награбленного не только сдают свои российские паспорта, но и участвуют в финансировании украинской армии)», — написал Рогозин в своем telegram-канале . По его словам, россияне скорее пойдут на фронт в качестве добровольцев, чтобы «начистить морду» Резникову. Также Рогозин пообещал взять Киев. Резников выпустил новогоднее обращение к россиянам, в котором заявил, что они будут компенсировать ущерб Украине. Он также сказал, что в январе 2023 году в России якобы закроют границы, объявят военное положение и возобновят мобилизацию граждан.

Украина получит «уши мертвого осла» вместо компенсации ущерба от России. Так экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова. «Как говорится, „от мертвого осла уши получите“, — никто в России не собирается отдавать ни рубля всей этой киевской „зеленке“ (за исключением, пожалуй, наших олигархов, которые ради спасения награбленного не только сдают свои российские паспорта, но и участвуют в финансировании украинской армии)», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, россияне скорее пойдут на фронт в качестве добровольцев, чтобы «начистить морду» Резникову. Также Рогозин пообещал взять Киев. Резников выпустил новогоднее обращение к россиянам, в котором заявил, что они будут компенсировать ущерб Украине. Он также сказал, что в январе 2023 году в России якобы закроют границы, объявят военное положение и возобновят мобилизацию граждан.