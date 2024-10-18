ЕР завершила обучение будущих управленцев в регионах

Завершился цикл семинаров для руководителей региональных отделений исполкомов партии «Единой России». На площадке Высшей партийной школы ведущие политологи и партийные эксперты рассказали будущим региональным управленцам о подготовке к избирательному циклу 2025/2026 годов и изменениям в партийной системе в преддверии масштабных массовых кампаний.
«Перед коллегами выступили ведущие политологи, партийные эксперты. Прошла встреча с Председателем партии Дмитрием Медведевым, на которой были озвучены установки на предстоящие масштабные кампании», — заявил первый вице-спикер Совфеда и врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. С трансляцией завершающего семинара можно ознакомиться на сайте партии.
Во время встречи с главами региональных исполкомов Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» укрепила свои позиции. Такое заявление он сделал, опираясь на итоги прошедшей избирательной компании. Он также отметил, что не стоит останавливаться на достигнутом, ведь в 2026 году партии нужно выступить достойно на выборах в Госдуму.
Медведев также указал, что «Единой России» стоит вести более активную работу с избирателями. И заявил, что сейчас партия уже занимает лидирующие позиции по многим направлениям.
За время проведения семинаров перед руководителями региональных отделений выступили руководитель ЦИК Александр Сидякин, заместители секретаря Генсовета Дарья Лантратова и Сергей Перминов и многие другие ведущие политики страны. Семинары были посвящены укреплению партийной системы, первичек, работе с кадрами и подготовке к предстоящим избирательным кампаниям.
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