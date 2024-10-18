В Санкт-Петербурге задержали няню, убившую младенца

18 октября 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

Женщина уронила младенца во время купания, он ударился головой о твердую поверхность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге няню обвиняют в гибели шестимесячного ребенка. По данным следователей, Севинч Абдурасулова уронила малыша во время купания. Тот ударился головой и от полученных травм скончался. Московский районный суд заключил женщину под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Следствие полагает, что Абдурасулова, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности она должна была и могла их предвидеть, уронила малолетнего во время его мытья, от чего тот ударился головой о твердую поверхность ванны», — следует из материалов дела . Отмечается, что от удара о твердую поверхность ребенок получил тупую травму головы с переломами костей черепа. Малыша экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице. Известно, что присмотреть за полугодовалым ребенком ее попросили друзья. Абдурасулова была задержана, свою вину она признала. Няню заключили под стражу до 16 декабря, ей предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге няню обвиняют в гибели шестимесячного ребенка. По данным следователей, Севинч Абдурасулова уронила малыша во время купания. Тот ударился головой и от полученных травм скончался. Московский районный суд заключил женщину под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Следствие полагает, что Абдурасулова, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности она должна была и могла их предвидеть, уронила малолетнего во время его мытья, от чего тот ударился головой о твердую поверхность ванны», — следует из материалов дела. Отмечается, что от удара о твердую поверхность ребенок получил тупую травму головы с переломами костей черепа. Малыша экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице. Известно, что присмотреть за полугодовалым ребенком ее попросили друзья. Абдурасулова была задержана, свою вину она признала. Няню заключили под стражу до 16 декабря, ей предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».