Зеленский допустил, что Украина не выйдет за границы 1991 года

18 октября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Ранее украинский лидер утверждал, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года. Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что стране не получится выйти за границы 1991 года. По его словам, это обстоятельство будет зависеть от разных факторов, однако признать потерю юридически Киев не намерен. «Зависит от нас, от нашей прочности, от того, устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей влияет», — заявил Зеленский во время телемарафона. Ранее украинский лидер утверждал, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что стране не получится выйти за границы 1991 года. По его словам, это обстоятельство будет зависеть от разных факторов, однако признать потерю юридически Киев не намерен. «Зависит от нас, от нашей прочности, от того, устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей влияет», — заявил Зеленский во время телемарафона. Ранее украинский лидер утверждал, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года.