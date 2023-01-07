07 января 2023

ВСУ повредили две ТЭС, обстреляв ДНР

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ТЭС Маяковская. Калининградская область, Гусев , энергетика, генератор, тэс
ПВО сбили ракету, летевшую в ТЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли ДНР и повредили Старобешевскую ТЭС в поселке Новый Свет и Зуевскую ТЭС в городе Зугрэсе. Об этом рассказали в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС. Зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. По предварительным данным есть пострадавшие», — сообщает представительство ДНР в СЦКК в telegram-канале. Сообщается, что продолжает поступать информация об обстрелах.

В администрации Зугрэса рассказали, что станция работает в штатном режиме. Силам ПВО удалось сбить ракету «Точка-У», которую выпустили ВСУ по ТЭС, передает ТАСС.

ВСУ регулярно атаковали Донбасс в ходе спецоперации РФ на Украине. Регион вошел в состав России по итогам референдума. В пятницу украинская армия выпустила более 20 снарядов по Донецку в тот момент, когда Россия объявила о временном перемирии в связи с Рождеством.

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ВСУ обстреляли ДНР и повредили Старобешевскую ТЭС в поселке Новый Свет и Зуевскую ТЭС в городе Зугрэсе. Об этом рассказали в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК). «Зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС. Зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. По предварительным данным есть пострадавшие», — сообщает представительство ДНР в СЦКК в telegram-канале. Сообщается, что продолжает поступать информация об обстрелах. В администрации Зугрэса рассказали, что станция работает в штатном режиме. Силам ПВО удалось сбить ракету «Точка-У», которую выпустили ВСУ по ТЭС, передает ТАСС. ВСУ регулярно атаковали Донбасс в ходе спецоперации РФ на Украине. Регион вошел в состав России по итогам референдума. В пятницу украинская армия выпустила более 20 снарядов по Донецку в тот момент, когда Россия объявила о временном перемирии в связи с Рождеством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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