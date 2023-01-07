ВСУ повредили две ТЭС, обстреляв ДНР

08 января 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

ПВО сбили ракету, летевшую в ТЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли ДНР и повредили Старобешевскую ТЭС в поселке Новый Свет и Зуевскую ТЭС в городе Зугрэсе. Об этом рассказали в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК). «Зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС. Зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. По предварительным данным есть пострадавшие», — сообщает представительство ДНР в СЦКК в telegram-канале. Сообщается, что продолжает поступать информация об обстрелах. В администрации Зугрэса рассказали, что станция работает в штатном режиме. Силам ПВО удалось сбить ракету «Точка-У», которую выпустили ВСУ по ТЭС, передает ТАСС. ВСУ регулярно атаковали Донбасс в ходе спецоперации РФ на Украине. Регион вошел в состав России по итогам референдума. В пятницу украинская армия выпустила более 20 снарядов по Донецку в тот момент, когда Россия объявила о временном перемирии в связи с Рождеством.

ВСУ обстреляли ДНР и повредили Старобешевскую ТЭС в поселке Новый Свет и Зуевскую ТЭС в городе Зугрэсе. Об этом рассказали в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК). «Зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС. Зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. По предварительным данным есть пострадавшие», — сообщает представительство ДНР в СЦКК в telegram-канале. Сообщается, что продолжает поступать информация об обстрелах. В администрации Зугрэса рассказали, что станция работает в штатном режиме. Силам ПВО удалось сбить ракету «Точка-У», которую выпустили ВСУ по ТЭС, передает ТАСС. ВСУ регулярно атаковали Донбасс в ходе спецоперации РФ на Украине. Регион вошел в состав России по итогам референдума. В пятницу украинская армия выпустила более 20 снарядов по Донецку в тот момент, когда Россия объявила о временном перемирии в связи с Рождеством.