Зеленский и Трамп созвонились во второй раз за два дня

Президент Украины Владимир Зеленский провел второй за двое суток телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал сам Зеленский, упомянув, что темой сегодняшнего звонка стало уточнение вопросов вчерашнего.
«Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности», — написал президент Украины в своем telegram-канале.
По заявлению главы украинского государства, в разговоре уделялось внимание энергетическому вопросу. В рамках предыдущего телефонного разговора Зеленский отмечал необходимость в усилении украинских систем ПВО из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Как сообщало «РБК-Украина», лидеры стран обсудили вопрос поставок систем ПВО «Patriot». Ранее Зеленский анонсировал скорый визит украинской делегации в Вашингтон. Стороны должны будут обсудить защиту энергетики и усиление ПВО.
