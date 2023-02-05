СМИ узнали, сколько заработал Емельяненко в своем последнем бою

MMA Fighting: Федор Емельяненко получил 100 тысяч долларов за свой последний бой

05 февраля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Федор Емельяненко получил 100 тысяч долларов за последний бой в карьере, написали в MMA Fighting Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко получил 100 тысяч долларов за бой с американским бойцом Райаном Бейдером. Этот бой стал последним в спортивной карьере российского тяжеловеса и закончился для него поражением. «Легенда супертяжелого веса (Федор Емельяненко) заработал 100 000 долларов за свой прощальный бой против Райана Бейдера в главном событии Bellator 286», — передает MMA Fighting . В издании уточнили, что Бейдер получил за поединок 150 тысяч долларов. Ранее стало известно о бое между Емельяненко и Бейдером. Российский спортсмен потерпел поражение в первом раунде. В итоге поединок стал последним для Емельяненко в его карьере. Бой за пояс чемпиона в тяжелом весе прошел в Лос-Анджелесе.

Российский мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко получил 100 тысяч долларов за бой с американским бойцом Райаном Бейдером. Этот бой стал последним в спортивной карьере российского тяжеловеса и закончился для него поражением. «Легенда супертяжелого веса (Федор Емельяненко) заработал 100 000 долларов за свой прощальный бой против Райана Бейдера в главном событии Bellator 286», — передает MMA Fighting. В издании уточнили, что Бейдер получил за поединок 150 тысяч долларов. Ранее стало известно о бое между Емельяненко и Бейдером. Российский спортсмен потерпел поражение в первом раунде. В итоге поединок стал последним для Емельяненко в его карьере. Бой за пояс чемпиона в тяжелом весе прошел в Лос-Анджелесе.