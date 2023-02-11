11 февраля 2023

В России введут уголовную ответственность за оскорбление людей особой категории

Депутат Госдумы Хамзаев предложил наказывать за оскорбление Героев СССР и России
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области по бюджету на 2018 год - первое чтение. Екатеринбург, зал заседаний, законодательное собрание со
В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев РФ Фото:

Нужно ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление Героев СССР и России. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. По его мнению, граждан с таким статусом должно защищать общество и государство.

Ранее стало известно, что в Госдуме упростят получение выплат для Героев РФ и их семей. Выплаты, которые полагаются россиянам с высшим званием, будут назначаться автоматически, с момента присвоения звания. Соответствующие поправки в законодательство РФ Госдума приняла в первом чтении. Документ также касается Героев Социалистического Труда, Героев Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, уточняет RT.

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Нужно ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление Героев СССР и России. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. «Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. По его мнению, граждан с таким статусом должно защищать общество и государство. Ранее стало известно, что в Госдуме упростят получение выплат для Героев РФ и их семей. Выплаты, которые полагаются россиянам с высшим званием, будут назначаться автоматически, с момента присвоения звания. Соответствующие поправки в законодательство РФ Госдума приняла в первом чтении. Документ также касается Героев Социалистического Труда, Героев Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, уточняет RT.
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