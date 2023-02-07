В Госдуме вносят поправки, упрощающие получение выплат для Героев РФ и их семей

В Госдуме вносят изменения в закон, упрощающие получение выплат для Героев РФ и их семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Госдума в первом чтении внесли правки, упрощающие выплаты для Героев РФ Фото:

Выплаты, которые полагаются россиянам с высшим званием, будут назначаться автоматически, с момента присвоения звания. Соответствующий поправки в закон Госдума приняла в первом чтении. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты», — подчеркнул Вячеслав Володин. Его слова приводятся на официальном сайте Госдумы. Уточняется, что выплаты будут назначаться автоматически. Речь идет о тех гражданах, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года.

Ежемесячная выплата полагается гражданам, кто имеет соответствующие звания. Такие как «Герой Советского Союза», «Герой России», «Герой Труда РФ», «Орден Славы» и не только. Также выплаты полагаются членам семей погибших и умерших героев.

Ранее сообщалось, что в России изменится порядок назначения выплат для Героев РФ и выплаты будут назначаться автоматически. Поправки предполагается внести в закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы».

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Выплаты, которые полагаются россиянам с высшим званием, будут назначаться автоматически, с момента присвоения звания. Соответствующий поправки в закон Госдума приняла в первом чтении. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты», — подчеркнул Вячеслав Володин. Его слова приводятся на официальном сайте Госдумы. Уточняется, что выплаты будут назначаться автоматически. Речь идет о тех гражданах, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года. Ежемесячная выплата полагается гражданам, кто имеет соответствующие звания. Такие как «Герой Советского Союза», «Герой России», «Герой Труда РФ», «Орден Славы» и не только. Также выплаты полагаются членам семей погибших и умерших героев. Ранее сообщалось, что в России изменится порядок назначения выплат для Героев РФ и выплаты будут назначаться автоматически. Поправки предполагается внести в закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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