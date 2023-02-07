В Госдуме вносят поправки, упрощающие получение выплат для Героев РФ и их семей

В Госдуме вносят изменения в закон, упрощающие получение выплат для Героев РФ и их семей

07 февраля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Госдума в первом чтении внесли правки, упрощающие выплаты для Героев РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выплаты, которые полагаются россиянам с высшим званием, будут назначаться автоматически, с момента присвоения звания. Соответствующий поправки в закон Госдума приняла в первом чтении. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты», — подчеркнул Вячеслав Володин. Его слова приводятся на официальном сайте Госдумы . Уточняется, что выплаты будут назначаться автоматически. Речь идет о тех гражданах, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года. Ежемесячная выплата полагается гражданам, кто имеет соответствующие звания. Такие как «Герой Советского Союза», «Герой России», «Герой Труда РФ», «Орден Славы» и не только. Также выплаты полагаются членам семей погибших и умерших героев. Ранее сообщалось, что в России изменится порядок назначения выплат для Героев РФ и выплаты будут назначаться автоматически. Поправки предполагается внести в закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы».

Выплаты, которые полагаются россиянам с высшим званием, будут назначаться автоматически, с момента присвоения звания. Соответствующий поправки в закон Госдума приняла в первом чтении. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты», — подчеркнул Вячеслав Володин. Его слова приводятся на официальном сайте Госдумы. Уточняется, что выплаты будут назначаться автоматически. Речь идет о тех гражданах, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года. Ежемесячная выплата полагается гражданам, кто имеет соответствующие звания. Такие как «Герой Советского Союза», «Герой России», «Герой Труда РФ», «Орден Славы» и не только. Также выплаты полагаются членам семей погибших и умерших героев. Ранее сообщалось, что в России изменится порядок назначения выплат для Героев РФ и выплаты будут назначаться автоматически. Поправки предполагается внести в закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы».