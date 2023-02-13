Захарова обвинила Киев в открытом грабеже

Захарова: Украина использует открытый грабеж, присваивая активы из России

13 февраля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Украинское руководство предпринимает открытый грабеж российских активов, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинское руководство, оправдываясь исправлением бедственного положения Украины, которое появилось благодаря их действиям, незаконно присваивает для этих целей российские активы, что является чистым грабежом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж активов, принадлежащих России», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что даже западные кураторы Украины не стали прибегать к такому противоречивому способу присвоения российских активов. Мария Захарова привела в пример Нацистскую Германию, которая ранее также активно практиковала незаконный отъем имущества и богатств из СССР и европейских стран. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал конфискованные российские активы одним из ключевых инструментов для финансирования украинской экономики. Евросоюз (ЕС) также использует замороженные активы, принадлежащие Москве, в качестве поддержки восстановления Украины, передает RT. Власти США, в свою очередь, впервые перевели на украинские нужды денежные средства, которые принадлежали российскому предпринимателю Константину Малофееву, сообщает телеканал 360.

Украинское руководство, оправдываясь исправлением бедственного положения Украины, которое появилось благодаря их действиям, незаконно присваивает для этих целей российские активы, что является чистым грабежом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Прикрываясь желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране, киевский режим осуществляет открытый грабеж активов, принадлежащих России», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что даже западные кураторы Украины не стали прибегать к такому противоречивому способу присвоения российских активов. Мария Захарова привела в пример Нацистскую Германию, которая ранее также активно практиковала незаконный отъем имущества и богатств из СССР и европейских стран. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал конфискованные российские активы одним из ключевых инструментов для финансирования украинской экономики. Евросоюз (ЕС) также использует замороженные активы, принадлежащие Москве, в качестве поддержки восстановления Украины, передает RT. Власти США, в свою очередь, впервые перевели на украинские нужды денежные средства, которые принадлежали российскому предпринимателю Константину Малофееву, сообщает телеканал 360.