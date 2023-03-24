Банк России продлил ограничения по инвестициям в зарубежные компании

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Квалифицированные инвесторы смогут инвестировтаь за рубеж Фото:

Центробанк РФ продлил запрет на продажу ценных бумаг в зарубежные компании для неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщили в Банке России.

«Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Предписание регулятора будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе», — передает Центробанк. Квалифицированным инвесторам доступны ценные бумаги недружественных эмитентов.

Запрет на сделки с ценными бумагами был введен в августе 2022 года для сохранения финансовой стабильности страны. В списке недружественных государств России находятся страны НАТО, Евросоюза и другие западные государства.

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Центробанк РФ продлил запрет на продажу ценных бумаг в зарубежные компании для неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщили в Банке России. «Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Предписание регулятора будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе», — передает Центробанк. Квалифицированным инвесторам доступны ценные бумаги недружественных эмитентов. Запрет на сделки с ценными бумагами был введен в августе 2022 года для сохранения финансовой стабильности страны. В списке недружественных государств России находятся страны НАТО, Евросоюза и другие западные государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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