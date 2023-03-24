Банк России продлил ограничения по инвестициям в зарубежные компании

24 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Квалифицированные инвесторы смогут инвестировтаь за рубеж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центробанк РФ продлил запрет на продажу ценных бумаг в зарубежные компании для неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщили в Банке России. «Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Предписание регулятора будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе», — передает Центробанк . Квалифицированным инвесторам доступны ценные бумаги недружественных эмитентов. Запрет на сделки с ценными бумагами был введен в августе 2022 года для сохранения финансовой стабильности страны. В списке недружественных государств России находятся страны НАТО, Евросоюза и другие западные государства.

Центробанк РФ продлил запрет на продажу ценных бумаг в зарубежные компании для неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщили в Банке России. «Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Предписание регулятора будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе», — передает Центробанк. Квалифицированным инвесторам доступны ценные бумаги недружественных эмитентов. Запрет на сделки с ценными бумагами был введен в августе 2022 года для сохранения финансовой стабильности страны. В списке недружественных государств России находятся страны НАТО, Евросоюза и другие западные государства.