Банк России продлил ограничения по инвестициям в зарубежные компании

Центробанк РФ продлил запрет на продажу ценных бумаг в зарубежные компании для неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщили в Банке России.
«Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Предписание регулятора будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе», — передает
Запрет на сделки с ценными бумагами был введен в августе 2022 года для сохранения финансовой стабильности страны. В списке недружественных государств России находятся страны НАТО, Евросоюза и другие западные государства.
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