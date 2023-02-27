Минфин РФ намерен запретить вкладывать народные деньги в иностранные долги

27 февраля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Минфин внес проект об изменениях правил долговых обязательств Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минфин РФ решить запретил размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долговых обязательствах иностранных государств и финансовых организаций. Об этом сообщается в проекте постановления Минфина РФ. «В 2023 году средства Фонда национального благосостояния могут размещаться в иностранную валюту и следующие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Центробанке, в том числе в драгметаллах, государственные и ценные бумаги РФ, акции и облигации российских эмитентов, не связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также не связанные с финансированием инфраструктурных проектов», — указано в тексте проекта Минфина в базе законопроектов Госдумы . Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов сказал URA.RU, что правительству нужно увеличить доходы бюджета РФ, так как есть риск опустошения ФНБ. Траты из ФНБ используются для наращивания инвестиций в бюджет РФ, сказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минфин РФ решить запретил размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долговых обязательствах иностранных государств и финансовых организаций. Об этом сообщается в проекте постановления Минфина РФ. «В 2023 году средства Фонда национального благосостояния могут размещаться в иностранную валюту и следующие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Центробанке, в том числе в драгметаллах, государственные и ценные бумаги РФ, акции и облигации российских эмитентов, не связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также не связанные с финансированием инфраструктурных проектов», — указано в тексте проекта Минфина в базе законопроектов Госдумы. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов сказал URA.RU, что правительству нужно увеличить доходы бюджета РФ, так как есть риск опустошения ФНБ. Траты из ФНБ используются для наращивания инвестиций в бюджет РФ, сказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.