Читателей китайской газеты Гуаньча позабавило фото министра обороны Украины с танком

28 марта 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Украина получила бронетехнику от НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне четырех танков, полученных от НАТО, и одной украинской машины рассмешила читателей китайского издания «Гуанча». Накануне Резников в соцсетях сообщил, что западная техника была передана украинским войскам. «Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву!» — пошутил один из комментаторов газеты . «Поздравим Украину: она стала свалкой США и Европы!» — добавил другой читатель. «У Украины пять танков, а у России тысяча и пять», — подчеркнул еще один комментатор. «Все на месте, все готовы к бомбардировке!» — сыронизировал читатель газеты. Ранее Алексей Резников заявил, что Евросоюз должен поставлять ежемесячно Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы восполнить нехватку боеприпасов и тем самым ускорить продвижение украинских войск на поле боя. Он отметил, что Украина тратит в месяц в среднем 110 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, а при должном снабжении для успешного выполнения боевых задач могла бы тратить 356 тысяч снарядов ежемесячно. Также он выразил уверенность, что ВСУ получит истребители разных типов от западных партнеров.

Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне четырех танков, полученных от НАТО, и одной украинской машины рассмешила читателей китайского издания «Гуанча». Накануне Резников в соцсетях сообщил, что западная техника была передана украинским войскам. «Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву!» — пошутил один из комментаторов газеты. «Поздравим Украину: она стала свалкой США и Европы!» — добавил другой читатель. «У Украины пять танков, а у России тысяча и пять», — подчеркнул еще один комментатор. «Все на месте, все готовы к бомбардировке!» — сыронизировал читатель газеты. Ранее Алексей Резников заявил, что Евросоюз должен поставлять ежемесячно Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы восполнить нехватку боеприпасов и тем самым ускорить продвижение украинских войск на поле боя. Он отметил, что Украина тратит в месяц в среднем 110 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, а при должном снабжении для успешного выполнения боевых задач могла бы тратить 356 тысяч снарядов ежемесячно. Также он выразил уверенность, что ВСУ получит истребители разных типов от западных партнеров.