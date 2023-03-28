Читателей китайской газеты Гуаньча позабавило фото министра обороны Украины с танком

Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне четырех танков, полученных от НАТО, и одной украинской машины рассмешила читателей китайского издания «Гуанча». Накануне Резников в соцсетях сообщил, что западная техника была передана украинским войскам.
«Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву!» — пошутил один из комментаторов газеты. «Поздравим Украину: она стала свалкой США и Европы!» — добавил другой читатель. «У Украины пять танков, а у России тысяча и пять», — подчеркнул еще один комментатор. «Все на месте, все готовы к бомбардировке!» — сыронизировал читатель газеты.
Ранее Алексей Резников заявил, что Евросоюз должен поставлять ежемесячно Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы восполнить нехватку боеприпасов и тем самым ускорить продвижение украинских войск на поле боя. Он отметил, что Украина тратит в месяц в среднем 110 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, а при должном снабжении для успешного выполнения боевых задач могла бы тратить 356 тысяч снарядов ежемесячно. Также он выразил уверенность, что ВСУ получит истребители разных типов от западных партнеров.
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Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне четырех танков, полученных от НАТО, и одной украинской машины рассмешила читателей китайского издания «Гуанча». Накануне Резников в соцсетях сообщил, что западная техника была передана украинским войскам. «Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву!» — пошутил один из комментаторов газеты. «Поздравим Украину: она стала свалкой США и Европы!» — добавил другой читатель. «У Украины пять танков, а у России тысяча и пять», — подчеркнул еще один комментатор. «Все на месте, все готовы к бомбардировке!» — сыронизировал читатель газеты. Ранее Алексей Резников заявил, что Евросоюз должен поставлять ежемесячно Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы восполнить нехватку боеприпасов и тем самым ускорить продвижение украинских войск на поле боя. Он отметил, что Украина тратит в месяц в среднем 110 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, а при должном снабжении для успешного выполнения боевых задач могла бы тратить 356 тысяч снарядов ежемесячно. Также он выразил уверенность, что ВСУ получит истребители разных типов от западных партнеров.